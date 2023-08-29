З 1 вересня міняються умови перетину кордону: що треба знати водіям

В українських водіїв залишилось лише кілька днів, щоб оновити дані щодо класу екологічності в тих пасажирських транспортних засобах, у відомостях яких не вказано клас екологічності або вказано клас екологічності ЄВРО-1. Інакше вони не зможуть перетнути кордон на цьому транспорті.

Про це повідомляє Державна служба України з безпеки на транспорті в Telegram .

Що треба знати водіям про зміни

"Із 1 вересня, якщо у пасажирському транспортному засобі не буде визначений клас екологічності або зазначений клас екологічності ЄВРО-1, подати заявку на перетин кордону стане неможливим", - зазначають у відомстві.

При цьому, якщо у свідоцтві про реєстрацію є відмітка класу екологічності, у такому разі сертифікат надавати не потрібно.

Додамо, що з 1 вересня до заяви на отримання ліцензії, крім документів, передбачених ст. 11 закона "Про ліцензування видів господарської діяльності", також треба додавати такі підтвердні документи:

відомості про власні, орендовані, надані ліцензіату в кредит або лізинг транспортні засоби

завірені заявником копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу та тимчасових реєстраційних талонів, якщо передбачено їх оформлення

На українсько-польському кордоні запустять пілотні проєкти

Також зазначимо, що з 1 вересня по 31 грудня 2023 року у пропускних пунктах на українсько-польському кордоні запровадять пілотні проєкти. Вони передбачають зміни в організації руху транспортних засобів.

"Рух вантажних транспортних засобів дозволеною максимальною масою понад 7,5 тонни буде здійснюватися через пункти пропуску: "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині" та "Ягодин". Водночас пропуск легкових транспортних засобів та пасажирських автобусів у цих пунктах пропуску залишиться без змін, за винятком ПП "Ягодин", де пропуск легковиків тимчасово не здійснюється", - зазначають у Державній прикордонній службі.

Інші пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють без змін.