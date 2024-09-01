1 вересня: які квіти не можна дарувати вчителям

Чому деякі рослини не варто дарувати

Насамперед ледь не кожна квітка має своє значення, яке нерідко залежить від забарвлення. Хоча з плином часу підтекст в деяких рослинах майже зник, інші, навпаки сприймаються як негативний символ.

Великі букети, попри свою розкішність та ефектність, коштують чимало - а це може поставити в незручне становище як вчителів, так і того, хто дарує рослини.

Деякі ж рослини можуть викликати алергічну реакцію, а деякі вимагають специфічного догляду.

Які рослини не варто дарувати вчителям

Штучні квіти

Очевидно, що штучні квіти ніколи не можна дарувати на 1 вересня, як і на будь-яке інше свято. Причина проста, та досить трагічна - саме рослинами з пластику та тканини зазвичай прикрашають могили.

Парна кількість квітів в букеті

Попри те, що в деяких країнах парна кількість квітів - 2, 4, 6 тощо - вважається абсолютно прийнятною для подарунка, а то й символом щастя, в Україні парне число квітів - символ жалоби, особливо, якщо це квіти одного виду.

Через це, якщо ви хочете подарувати вчителям квіти, завжди обирайте непарну кількість рослин.

Гвоздики

Не лише матеріал і кількість квітів визначають значення букета. Деякі рослини вважаються окремим символом трауру - наприклад, гвоздики.

Тож краще відмовитись від такого варіанту, надаючи перевагу класичним тюльпанам, трояндам або іншим садовим квітам. З такої ж причини не варто дарувати чорні троянди або білі хризантеми.

Дорогі букети

Хоча квіти - один зі способів виразити вчителям подяку за їхню складну та відповідальну працю, будь-які коштовні подарунки можуть створити певні незручності.

Насамперед, кожна родина має свій бюджет - це необхідно враховувати, особливо, якщо узгодили придбати букет від класу. По-друге, викладачу може бути некомфортно приймати дорогий дарунок.

Крім цього, у зв'язку з повномасштабною війною, деякі класи приймають рішення відмовитися від звичаю дарування квітів на 1 вересня, щоб задонатити кошти волонтерам або військовим.

Екзотичні рослини

Монстера, яка асоціюється з тропіками, досить міцно "вкорінилася" в інтер'єрі шкільних та офісних приміщень. Попри це, живі чи зрізані екзотичні рослини - далеко не універсальний подарунок.

Зрізані, декого вони "відштовхують" своєю специфічною красою. А живі вимагатимуть особливих умов, через те, що походять зі спекотних країн з підвищеним рівнем вологості.

Екзотичним рослинам потрібні специфічні умови, а їхній вигляд не всім подобається (ілюстративне фото: Freepik)

Та, що найгірше, завжди існує ризик алергії. Тому ліпше обирати більш "звичайні" квіти, або заздалегідь з'ясувати вподобання вчителя.

Квіти жовтого кольору

Повертаючись до прихованих значень квітів, важливо виділити жовтий колір. Переважно квіти з таким забарвленням означають прощання, розлуку та зраду. Також таке значення має герань.

Винятком є троянди, які вважаються проявом платонічних або дружніх почуттів та символом допомоги. Та, зважаючи на загальні уявлення про жовтий колір квітів, краще обрати троянди іншого забарвлення.

Адже навіть червоні дедалі менше сприймаються як вираз палких романтичних почуттів. Проте також не слід дарувати помаранчеві лілії - вони можуть асоціюватися з очікуванням відповіді на романтичні почуття.

Сухоцвіти

Сухоцвіти нерідко асоціюються з осінню, в яку розпочинається новий шкільний рік. Проте такий букет - не для кожного. Ба більше, вважають, що такі рослини приваблюють нещастя і "мертву" енергію.

Квіти з різким ароматом

Популярна нині лаванда має досить сильний та стійкий аромат, від якого може виникнути чхання або почервоніння очей - симптоми алергічної реакції.

До того ж алергія може бути не лише у вчителя, а й у дітей - які перебуватимуть в класі з ароматними рослинами.

Рослини в горщику

З одного боку, такий варіант може бути чудовим вибором завдяки своїй довговічності.

Проте живі, не зрізані квіти потребують догляду - регулярного поливу, специфічного освітлення та стабільної температури. Крім цього, деякі з них необхідно згодом висаджувати у відкритий ґрунт.

Якщо ви не впевнені в тому, чи є вчитель палким садівником, краще відмовитися від такого варіанту. Адже людина може не мати можливості або бажання доглядати за новим зеленим улюбленцем.

Квіти в горщику вимагають постійного догляду (ілюстративне фото: Freepik)

Нагадуємо, дарувати вчителям квіти чи ні - вибір кожного, це необов'язково і аж ніяк не повинно бути примусовою дією.

Проте, якщо ви все ж вирішили дарувати квіти на 1 вересня, найкращий варіант - заздалегідь з'ясувати вподобання вчителів - адже, окрім ймовірних алергічних реакцій, може бути й таке, що людина просто не любить рослини.

Комусь квіти можуть бути не до вподоби (ілюстративне фото: Freepik)

Або ж можна подарувати невеликий букет (від 1 квітки) тюльпанів чи троянд, або букет різноманітних садових квітів без різкого аромату, які зазвичай можна придбати на ринку, поблизу супермаркетів або метро.

Крім цього, букети можна замінити на чашку з милим зображенням або написом, або на термокухлик чи навіть на екоторбинку.