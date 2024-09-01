1 сентября: какие цветы нельзя дарить учителям

Почему некоторые растения не стоит дарить

Прежде всего, чуть ли не каждый цветок имеет свое значение, которое нередко зависит от окраски. Хотя с течением времени подтекст в некоторых растениях почти исчез, другие, напротив, воспринимаются как негативный символ.

Большие букеты, несмотря на свою роскошность и эффектность, стоят немало - а это может поставить в неудобное положение как учителей, так и дарящего растения.

Некоторые растения могут вызвать аллергическую реакцию, а некоторые требуют специфического ухода.

Какие растения не стоит дарить учителям

Искусственные цветы

Очевидно, что искусственные цветы никогда нельзя дарить на 1 сентября, как и на любой другой праздник. Причина проста, но достаточно трагична - именно растениями из пластика и ткани обычно украшают могилы.

Парное количество цветов в букете

Несмотря на то, что в некоторых странах парное количество цветов - 2, 4, 6 и т.п. - считается абсолютно приемлемым для подарка, а то и символом счастья, в Украине парное число цветов - символ траура, особенно, если это цветы одного вида.

Поэтому, если вы хотите подарить учителям цветы, всегда выбирайте нечетное количество растений.

Гвоздики

Не только материал и количество цветов определяют значение букета. Некоторые растения считаются отдельным символом траура - например, гвоздики.

Поэтому лучше отказаться от такого варианта, предпочитая классические тюльпаны, розы или другие садовые цветы. По такой же причине не стоит дарить черные розы или белые хризантемы.

Дорогие букеты

Хотя цветы - один из способов выразить учителям благодарность за их сложный и ответственный труд, любые ценные подарки могут создать определенные неудобства.

Прежде всего, у каждой семьи свой бюджет - это необходимо учитывать, особенно, если согласовали приобрести букет от класса. Во-вторых, преподавателю может быть некомфортно принимать дорогой подарок.

Кроме этого, в связи с полномасштабной войной некоторые классы принимают решение отказаться от обычая дарения цветов на 1 сентября, чтобы задонатить средства волонтерам или военным.

Экзотические растения

Монстера, ассоциирующаяся с тропиками, достаточно крепко "укоренилась" в интерьере школьных и офисных помещений. Несмотря на это, живые или срезанные экзотические растения - далеко не универсальный подарок.

Срезаны, некоторых они "отталкивают" своей специфической красотой. А живые будут требовать особых условий из-за того, что происходят из жарких стран с повышенным уровнем влажности.

Экзотическим растениям нужны специфические условия, а их вид не всем нравится (иллюстративное фото: Freepik)

Но, что хуже всего, всегда существует риск аллергии. Поэтому лучше выбирать более "обычные" цветы, или заранее выяснить предпочтения учителя.

Цветы желтого цвета

Возвращаясь к скрытым значениям цветов, важно выделить желтый цвет. Преимущественно цветы с такой окраской означают прощание, разлуку и предательство. Также такое значение имеет герань.

Исключением являются розы, которые считаются проявлением платонических или дружеских чувств и символом помощи. Но, учитывая общие представления о желтом цвете, лучше выбрать розы другой окраски.

Ведь даже красные все меньше воспринимаются как выражение пылких романтических чувств. Однако также не следует дарить оранжевые лилии - они могут ассоциироваться с ожиданием ответа на романтические чувства.

Сухоцветы

Сухоцветы нередко ассоциируются с осенью, в которую начинается новый школьный год. Однако такой букет - не для каждого. Более того, считают, что такие растения привлекают несчастье и "мертвую" энергию.

Цветы с резким ароматом

Популярная ныне лаванда обладает достаточно сильным и стойким ароматом, от которого может возникнуть чихание или покраснение глаз - симптомы аллергической реакции.

К тому же аллергия может быть не только у учителя, но и у детей - находящихся в классе с ароматными растениями.

Растения в горшке

С одной стороны, такой вариант может быть отличным выбором благодаря своей долговечности.

Однако живые, не срезанные цветы нуждаются в уходе - регулярном поливе, специфическом освещении и стабильной температуре. Кроме этого, некоторые из них необходимо впоследствии высаживать в открытую почву.

Если вы не уверены в том, является ли учитель пылким садоводом, лучше отказаться от такого варианта. Ведь человек может не иметь возможности или желания ухаживать за новым зеленым любимцем.

Цветы в горшке требуют постоянного ухода (иллюстративное фото: Freepik)

Напоминаем, дарить учителям цветы или нет - выбор каждого, это необязательно и отнюдь не должно быть принудительным действием.

Однако, если вы все же решили дарить цветы на 1 сентября, лучший вариант - заранее выяснить предпочтения учителей - ведь кроме вероятных аллергических реакций может быть и такое, что человек просто не любит растения.

Кому-то цветы могут быть не по душе (иллюстративное фото: Freepik)

Или можно подарить небольшой букет (от 1 цветка) тюльпанов или роз, или букет разнообразных садовых цветов без резкого аромата, которые обычно можно приобрести на рынке, вблизи супермаркетов или метро.

Кроме этого, букеты можно заменить на чашку с милым изображением или надписью или на термокружку, или даже на экосумку.