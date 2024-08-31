ua en ru
Сб, 31 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

9 речей, які краще не дарувати вчителям на Перший дзвоник

Субота 31 серпня 2024 17:37
UA EN RU
9 речей, які краще не дарувати вчителям на Перший дзвоник Що не дарувати вчителям на 1 вересня (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

В перший день нового шкільного року батьки учнів нерідко дарують вчителям квіти та подарунки, вітаючи з Днем знань та вшановуючи роботу працівників сфери освіти. Та існують речі, які не варто дарувати вчителям.

РБК-Україна (проєкт Styler) підготувало список речей, які не варто дарувати вчителям на 1 вересня.

Тварини

Навіть якщо ви знаєте, що вчитель обожнює тварин, не варто дарувати домашнього улюбленця - навіть якщо це папужка чи хом'ячок, які можуть жити в класі.

Важливо пам'ятати, що тварина - це не іграшка і рішення завести пухнастого друга має приймати тільки його майбутній власник.

Речі для роботи

Попри те, що таке подарунок видається доречним і практичним, це може засмутити декого, адже буде асоціюватися більше з роботою, аніж з повагою.

Хоча, безумовно, для когось це буде кращим привітанням, аніж квіти - та це необхідно з'ясувати заздалегідь.

Їстівні букети

Їстівні букети стали креативним конкурентом серед традиційних цукерок та солодощів на подарунок вчителям.

Однак це справа смакових вподобань - не завжди те, що викликатиме захват однієї людини, сподобається іншій. Крім цього, хтось з вчителів може не вживати шоколад.

Алкоголь

Дарувати алкоголь на День знань - не надто хороше рішення. Такий вибір дещо некоректний, зважаючи на професійні відносини.

Хоча вино здається більш вишуканим варіантом, такий подарунок можливий в інших випадках - наприклад, якщо це подарунок друзям або родичам.

Косметика

Зараз існує величезне різноманіття косметичних товарів, відповідно до різних типів шкіри. Навряд ви вгадаєте, що саме подобається вчительці.

9 речей, які краще не дарувати вчителям на Перший дзвоник

Що можна дарувати вчительці на день знань (ілюстративне фото: Freepik)

Якщо ж людина обожнює косметику, і ви знаєте, яку саме - кращим варіантом буде подарунковий сертифікат, щоб вчителька сама обрала необхідне.

Прикраси

Окрім того, що прикраси відрізняються за розміром, це ще й досить коштовний і особистий подарунок (особливо, якщо мова йде про прикраси з золота та срібла), що підсилює його недоречність.

Хоча українські прикраси ручної роботи - наприклад, силянки і ґердани - знову "входять в моду", з таким презентом також варто бути обережними.

Адже деякі з них робляться винятково за замірами. Крім цього, не слід забувати про багатогодинну роботу майстра - яка коштуватиме відповідно.

Парфуми

Парфуми, як і косметика та прикраси - завжди особистий вибір, який відповідає індивідуальним смакам та побажанням. Тому від такого варіанту на подарунок на 1 вересня варто відмовитись, адже досить легко не вгадати вподобання вчителя.

Подарункові сертифікати на враження

Насправді в деяких випадках це може бути чудовий подарунок вчителю на День знань. Однак, знову ж таки, необхідно знати, які хобі має людина та оминути екстремальні розваги.

До того ж при купівлі сертифіката необхідно переконатися, що отримувач сам зможе час та дату, аби не змінювати свої плани.

Дорогі подарунки

Дорогі подарунки можуть сприйматися як хабар, а якщо вартість презенту більше, аніж прожитковий мінімум працездатної особи, згідно з 23 статтею Закону України "Про запобігання корупції" справді розцінюватиметься як такий.

Тому, аби не створити проблем вчителю (та й собі), не варто обирати дорогі предмети. Крім цього, існують і інші способи подякувати вчителю за його роботу.

Окрім квітів, можна зробити спільну листівку або плакат, або ж зробити відео з привітаннями від всіх учнів. Та найкращий подарунок - поважати вчителя та цінувати його нелегку роботу.

Раніше ми повідомляли про те, як сприймають дарування квітів школи і батьки з початком повномасштабного вторгнення.

Читайте також, як зміниться навчання з 1 вересня.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Всеосвіта, ресурс "Педрада - портал освітян України", офіційний сайт Державної податкової служби України, блог магазину подарунків SwissWatch.

Читайте РБК-Україна в Google News
Школа День знань Поради батькам
NEWS
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям
Тарифи ЖКГ, субсидії та пенсії у вересні: до чого готуватися українцям