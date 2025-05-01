З 1 травня! Гарні привітання для рідних і друзів - у прозі, віршах і листівках

День праці 2025: історія свята

Свято виникло наприкінці ХІХ століття на згадку про страйк у Чикаго, де робітники вимагали восьмигодинний робочий день. Протести поширилися іншими містами США, хоча їх теж жорстко придушували. З роками мітинги 1 травня стали традиційними та мирними. У 1888 році американські профспілки проголосили цей день національним святом. А в 1889-му 1 травня стало міжнародним днем солідарності трудящих.

В Україні свято вперше відзначили у Львові в 1890 році як робітничий мітинг. За радянських часів воно набуло пропагандистського змісту з демонстраціями та пікніками. Після 1991 року дата залишилася в календарі, а в 2017 році її перейменували на День праці. Нині 1 травня - офіційний вихідний, а 2 травня вже не відзначають.

Листівка-привітання з 1 травня (зображення: Pinterest)

Привітання з 1 травнем - Днем праці і Святом Весни

Зі святом праці! Нехай кожен день приносить задоволення від улюбленої справи.

Вітаю з Першотравнем - святом весни, миру та людської гідності. Бажаю натхнення в роботі й гармонії в душі. Нехай кожен день відкриває нові можливості для зростання. А будь-які труднощі перетворюються на щаблі до успіху!

Нехай ваша праця буде легкою, а результат - відчутним. Гарного настрою й стабільного розвитку!

З Днем праці вас! Бажаю, щоб у будь-якій роботі ви знаходили сенс і радість. Щоб праця не виснажувала, а дарувала задоволення. І щоб завжди було за що дякувати собі в кінці дня.

Хай 1 Травня надихає на нові звершення та добрі справи. Здоров’я, віри в себе і щастя в кожному дні!

Листівка з 1 травня (зображення: Pinterest)

Щиро вітаю з чудовим святом праці! Нехай ваші старання завжди дають вагомі плоди. Бажаю творчих ідей, надійних партнерів і мудрих рішень. Хай трудова щоденність буде сповнена тепла, вдячності та світлих перспектив.

Зі святом 1 травня! Нехай у кожного буде справа, яка надихає і живить душу.

Першотравень - день, коли хочеться подякувати всім, хто щодня працює з любов’ю. Бажаю, щоб ваш труд був гідно оцінений. Щоб поряд завжди були люди, які цінують вашу працю. І щоб у серці панував мир, а в оселі - добробут.

Бажаю вам сил, витримки й натхнення у кожному новому дні. Хай праця буде в радість, а результат - джерелом гордості.

Вітаю зі святом Першотравня! Це день тих, хто не боїться працювати й змінювати світ. Нехай ваш шлях буде наповнений визнанням, вдячністю і новими можливостями. Працюйте із серцем - і отримаєте більше, ніж очікували.

Привітання з 1 травня (зображення: Pinterest)

***

Травень квітує садами,

Вже розквітають бузки,

Разом ми вийдемо з вами

Сонця ловити разки.

Настрій, піднесення, світло -

Хай бадьорить нас весна!

Травня роздолля розквітле

Юність весни запашна!

***

З Першотравнем вас, зі святом!

Справ завжди у нас багато,

Сил на них хай вистачає,

Хай вас праця надихає!

Хай ласкавим буде травень,

Подарує гроші й славу,

Дасть вам горизонти нові,

Будьте гарні та здорові!

***

День праці - це веселе свято,

А в нас роботи так багато,

Що ніколи нам святкувать,

Потрібно швидко працювать!

Нехай горить усе в долонях -

Не буде турбувать безсоння.

Працюєм гарно, від душі -

Для роботяги ці вірші!

Листівка з 1 травня (зображення: Pinterest)

***

Першотравень за вікном -

Для усмішок причина!

Кохання, радість і весна -

У всіх перед очима!

Бажаю гарного настрою,

Щоб в тонусі завжди були,

Щоб в справах не було застою,

Щоб в радості усі жили!

***

З Першим травня привітання,

Побажання від душі:

Відпочинку на природі

Від світанку до ночі!

Жити в мирі, жити в праці,

Слава миру, праці, вам.

А всі труднощі буденні

Відійдуть хай ворогам!