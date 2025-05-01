З 1 травня! Гарні привітання для рідних і друзів - у прозі, віршах і листівках

1 травня у багатьох країнах світу відзначається День праці і Свято Весни. І Україна не є винятком.
Першотравень - чудова нагода привітати близьких листівками і красивими словами, які ми підготували в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Свято виникло наприкінці ХІХ століття на згадку про страйк у Чикаго, де робітники вимагали восьмигодинний робочий день. Протести поширилися іншими містами США, хоча їх теж жорстко придушували. З роками мітинги 1 травня стали традиційними та мирними. У 1888 році американські профспілки проголосили цей день національним святом. А в 1889-му 1 травня стало міжнародним днем солідарності трудящих.
В Україні свято вперше відзначили у Львові в 1890 році як робітничий мітинг. За радянських часів воно набуло пропагандистського змісту з демонстраціями та пікніками. Після 1991 року дата залишилася в календарі, а в 2017 році її перейменували на День праці. Нині 1 травня - офіційний вихідний, а 2 травня вже не відзначають.
Зі святом праці! Нехай кожен день приносить задоволення від улюбленої справи.
Вітаю з Першотравнем - святом весни, миру та людської гідності. Бажаю натхнення в роботі й гармонії в душі. Нехай кожен день відкриває нові можливості для зростання. А будь-які труднощі перетворюються на щаблі до успіху!
Нехай ваша праця буде легкою, а результат - відчутним. Гарного настрою й стабільного розвитку!
З Днем праці вас! Бажаю, щоб у будь-якій роботі ви знаходили сенс і радість. Щоб праця не виснажувала, а дарувала задоволення. І щоб завжди було за що дякувати собі в кінці дня.
Хай 1 Травня надихає на нові звершення та добрі справи. Здоров’я, віри в себе і щастя в кожному дні!
Щиро вітаю з чудовим святом праці! Нехай ваші старання завжди дають вагомі плоди. Бажаю творчих ідей, надійних партнерів і мудрих рішень. Хай трудова щоденність буде сповнена тепла, вдячності та світлих перспектив.
Зі святом 1 травня! Нехай у кожного буде справа, яка надихає і живить душу.
Першотравень - день, коли хочеться подякувати всім, хто щодня працює з любов’ю. Бажаю, щоб ваш труд був гідно оцінений. Щоб поряд завжди були люди, які цінують вашу працю. І щоб у серці панував мир, а в оселі - добробут.
Бажаю вам сил, витримки й натхнення у кожному новому дні. Хай праця буде в радість, а результат - джерелом гордості.
Вітаю зі святом Першотравня! Це день тих, хто не боїться працювати й змінювати світ. Нехай ваш шлях буде наповнений визнанням, вдячністю і новими можливостями. Працюйте із серцем - і отримаєте більше, ніж очікували.
***
Травень квітує садами,
Вже розквітають бузки,
Разом ми вийдемо з вами
Сонця ловити разки.
Настрій, піднесення, світло -
Хай бадьорить нас весна!
Травня роздолля розквітле
Юність весни запашна!
***
З Першотравнем вас, зі святом!
Справ завжди у нас багато,
Сил на них хай вистачає,
Хай вас праця надихає!
Хай ласкавим буде травень,
Подарує гроші й славу,
Дасть вам горизонти нові,
Будьте гарні та здорові!
***
День праці - це веселе свято,
А в нас роботи так багато,
Що ніколи нам святкувать,
Потрібно швидко працювать!
Нехай горить усе в долонях -
Не буде турбувать безсоння.
Працюєм гарно, від душі -
Для роботяги ці вірші!
***
Першотравень за вікном -
Для усмішок причина!
Кохання, радість і весна -
У всіх перед очима!
Бажаю гарного настрою,
Щоб в тонусі завжди були,
Щоб в справах не було застою,
Щоб в радості усі жили!
***
З Першим травня привітання,
Побажання від душі:
Відпочинку на природі
Від світанку до ночі!
Жити в мирі, жити в праці,
Слава миру, праці, вам.
А всі труднощі буденні
Відійдуть хай ворогам!
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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Pozadravok та Daytoday.