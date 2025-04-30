Чи буде 1 травня в Україні вихідним днем і що про це каже закон

Щорічно 1 травня відзначають Міжнародний день праці. Його святкують у 143 країнах, у тому числі й в Україні. Втім, з початком повномасштабної війни і зміною трудового законодавства його значення дещо трансформувалося.

РБК-Україна розповідає про те, чи буде 1 травня вихідним і що про це каже закон.

1 травня 2025: вихідний чи робочий день

1 травня залишається святковим днем в Україні, але не офіційним вихідним. Відповідно до Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", багато традиційних державних свят більше не мають статусу обов’язкових вихідних. Оскільки безперервна робота об’єктів критичної інфраструктури та інших підприємств є важливою для країни під час війни.

Водночас у приватному секторі, а також у державних установах із гнучким графіком керівництво може самостійно визначати додаткові дні відпочинку. Тож рішення про те, чи буде 1 травня вихідним, залежить від конкретного роботодавця.

Коли і як з'явилось "свято робітників"

Історія святкування 1 травня розпочалася 1886 року у Чикаго. Тоді сотні тисяч робітників вийшли на протест і вимагали 8-годинного робочого дня, кращої оплати праці та права на створення профспілок.

Протести тривали кілька днів. 4 травня під час мирного мітингу на площі Геймаркет невідомий кинув бомбу в поліцію: загинуло 7 правоохоронців, десятки були поранені. У відповідь поліція відкрила вогонь - загинули страйкарі.

Після вибуху заарештували робітничих лідерів-анархістів. Вісьмох засудили до страти, четверо були страчені. Ці події стали символом боротьби трудящих і причиною щорічного святкування Дня міжнародної солідарності. Це свято відзначають у 143 країнах, у тому числі й в Україні.

День праці в Україні

На наших теренах День робітничої солідарності вперше відзначили у Львові в 1890 році. У 2017 році Верховна Рада перейменувала свято на "День праці".

Попри офіційний статус свято ніколи не було популярним в Україні. Торік опитування показало, що лише 4 % респондентів назвали його улюбленим. До початку повномасштабної війни цей показник становив 12%. Для порівняння: Різдво святкують 70%, Великдень - 68%, Новий рік - 47%.