1 січня: яке свято відзначають віруючі, що не можна робити, кого привітати з іменинами

Що відомо про святого Іллю Муромця

Прізвище Іллі спочатку було Сапожник і жив він у XII столітті. Був ченцем Києво-Печерської лаври. Святий помер близько 1180 року.

Ілля народився у дуже простій родині. У юності та дитинстві мав параліч, яким був дивом зцілений. До постригу був воїном, який прославився чималою силою та своїми подвигами.

Ілля Муромець – герой не лише українських билин. Про його життя та заслуги можна дізнатися з німецьких епічних поем XIII століття.

Цього дня віруючі відвідували церкву, яка на Різдво прикрашає гілками дерев. Люди приносили їх додому, висушували та зберігали протягом року, як оберіг. Також 1 січня заведено святити воду.

Головні прикмети 1 січня

Якщо у перший день Нового року буде зоряне нічне небо без хмар, це обіцяло багатий урожай ягід.

Іній на деревах 1 січня вважався добрим знаком для проведення сільськогосподарських робіт.

Легкий снігопад 1 січня говорив про те, що добре вродить пшениця.

Що не можна робити 1 січня

Не варто лихословити, лаятись і злитися.

Не слід купатися у водоймах.

Не можна займатися важкою фізичною працею.

Не можна зустрічати свято у старому одязі, щоб весь наступний рік не ходити у старому.

Які сьогодні іменини: Григорій, Ілля, Тимофій, Аглая.