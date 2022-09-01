1 сентября: красивые добрые поздравления с Днем знаний 2022

Поздравления с Днем знаний в открытках, стихах и прозе

Снова осень наступила,

В школах зазвенел звонок -

Он с Днем знаний поздравляет,

Приглашает на урок.

Все ребята повзрослели,

Набрались за лето сил,

Мы хотим, чтоб год учебный

Только радость приносил!

***

В первый день сентября

Желаю учиться лишь на "12",

Поверь, тебя уверяю я:

Знания в жизни пригодятся!

***

***

Вот и наступил этот день. 1 сентября - День знаний и старта нового учебного года. Хочется пожелать, чтобы этот день не был причиной печали, а запомнился долгожданными добрыми встречами, новыми интересными знакомствами, и пусть в школах на переменах звучит звонкий смех, а не сигналы воздушной тревоги на уроках. Высоких оценок, безопасной учебы, легких контрольных, интересных уроков и домашки, верных друзей, с которыми все, что уже было сказано, легко осуществится!

***

Учителя! С днем знаний!

С осеннею порой.

Желаю процветания

В работе непростой.

Любви, тепла, везения,

Удачи без границ.

Улыбок, удивления,

Сияние детских лиц.

Чудес и вдохновения,

Здоровья на сто лет.

Движения, настроения,

Уверенных побед!

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Поздравляю я с Днем знаний,

Только добрых пожеланий!

Впереди учебный год -

Пусть отлично он пройдет!

И учебник другом станет,

Без умений не оставит.

Пусть будут верными друзья

И добрыми - учителя.

Желаю творческих свершений,

Успехов, ярких достижений,

Идей, невиданных высот!

И пусть во всем всегда везет!

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С 1 сентября покоряйте новые вершины знаний, встретьте добрых и надежных друзей и достигайте заветных целей. А ваши способности и настойчивость пусть станут залогом выдающихся успехов в укреплении Украины!

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Знаний много не бывает,

Школа снова нас встречает.

Важный день календаря,

Главный праздник сентября.

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Первый звонок и первый урок –

Новые жизни этапы,

Радуй оценками, сынок,

Себя, своих маму и папу!

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Пусть этот учебный год станет годом больших начинаний, достижения новых вершин, а победы на фронтах знаний, успехи и стремление к знаниям будут вашими постоянными спутниками. С праздником!

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День особенный сегодня -

Осень яркая пришла

И мальчишек и девчонок

В школу громко позвала.

На "отлично" чтоб учились,

Вам напутствие даем.

Вы гранит науки сложной

Покоряйте с каждым днем.

Вдохновенья вам, таланта,

Без препятствий на пути,

Чтобы было интересно

В школу по утрам идти!

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Школьный мир такой чудесный -

Тебе в нем будет интересно!

Поэтому, вперед - учиться,

Чтоб в жизни всего добиться!

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Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год начнётся удачно и проходит успешно, пусть каждый день знаменуется пусть даже и маленькой, но победой, пусть полученные знания и навыки открывают перед тобой новые двери к мечтам, интересам и рекордам.

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Первый раз в первый класс -

Поздравляю искренне!

Лишь успехи ждут пусть вас,

Яркие и чистые.

Пусть День знаний принесет

Множество открытий,

А жизнь школьная течет

Весело, стремительно!

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Побольше открытий,

Чудесных событий,

Терпенья, уменья,

На все настроенья.

Чтоб все получалось,

Мечты чтоб сбывались.

И без испытаний

Учиться. С Днем знаний!

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Поздравляю с Днем знаний! Пусть впереди ждет много интересного, каждый урок дарит открытие, учебный год будет успешным и безопасным. Желаю, чтобы первый день сентября запомнился трепетным волнением, улыбками и радостью. Старания, терпения, удачи!

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