1 лютого: що не можна робити на церковне свято, кого привітати з днем ангела

1 лютого православні вшановують пам'ять Макарія Великого.
У матеріалі Styler ви дізнаєтесь про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.
Святий Макарій жив у Єгипті. Після смерті батьків він пішов у Фаранську пустелю. Через кілька років став учнем святого Антонія Великого. У 40 років став священиком і настоятелем у ченців, що мешкали в Скитській пустелі.
Щодня його відвідувала велика кількість людей, які просять допомоги чи поради. Щоб хоч трохи часу проводити в молитвах, Макарію довелося вирити печеру під своєю келією, де він і ховався.
Цього дня найкраще зустрітися з рідними та не працювати.
Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Сава, Петро, Микола, Марк, Макар, Юхим, Арсеній та Антон.
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