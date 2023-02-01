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1 лютого: що не можна робити на церковне свято, кого привітати з днем ангела

Яке сьогодні свято (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

1 лютого православні вшановують пам'ять Макарія Великого.

У матеріалі Styler ви дізнаєтесь про головні прикмети цього дня, що сьогодні не можна робити, а також кого привітати з іменинами.

Чим прославився святий Макарій

Святий Макарій жив у Єгипті. Після смерті батьків він пішов у Фаранську пустелю. Через кілька років став учнем святого Антонія Великого. У 40 років став священиком і настоятелем у ченців, що мешкали в Скитській пустелі.

Щодня його відвідувала велика кількість людей, які просять допомоги чи поради. Щоб хоч трохи часу проводити в молитвах, Макарію довелося вирити печеру під своєю келією, де він і ховався.

Цього дня найкраще зустрітися з рідними та не працювати.

Головні прикмети цього дня

  • Яка погода весь день, такою і весь місяць буде.
  • Якщо до середини дня завірюха розгуляється, то така погода ще довго протримається. Якщо 1 лютого сильний мороз, значить, літо буде теплим.
  • Зоряне небо – до холодів та пізньої весни;
  • Ясний день – до ранньої весни;
  • Сніг мете – і на Масляну хуртовини чекай;
  • Теплий Макарів день – перша половина літа видасться дощовою;
  • Холодний Макарів день – і лютий студеним видасться;
  • Холодна погода – до сприятливого літа.

Що не можна робити 1 лютого

  • Цього дня забороняється працювати - інакше весь рік будете трудитися.
  • Цього дня не рекомендується стригти волосся.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Сава, Петро, Микола, Марк, Макар, Юхим, Арсеній та Антон.

Раніше ми писали про всі церковні свята лютого 2023 року.

Також читайте, коли в Україні святкуватиметься Великдень за православним та католицьким календарем.

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