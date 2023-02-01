1 лютого: що не можна робити на церковне свято, кого привітати з днем ангела

Чим прославився святий Макарій

Святий Макарій жив у Єгипті. Після смерті батьків він пішов у Фаранську пустелю. Через кілька років став учнем святого Антонія Великого. У 40 років став священиком і настоятелем у ченців, що мешкали в Скитській пустелі.

Щодня його відвідувала велика кількість людей, які просять допомоги чи поради. Щоб хоч трохи часу проводити в молитвах, Макарію довелося вирити печеру під своєю келією, де він і ховався.

Цього дня найкраще зустрітися з рідними та не працювати.

Головні прикмети цього дня

Яка погода весь день, такою і весь місяць буде.

Якщо до середини дня завірюха розгуляється, то така погода ще довго протримається. Якщо 1 лютого сильний мороз, значить, літо буде теплим.

Зоряне небо – до холодів та пізньої весни;

Ясний день – до ранньої весни;

Сніг мете – і на Масляну хуртовини чекай;

Теплий Макарів день – перша половина літа видасться дощовою;

Холодний Макарів день – і лютий студеним видасться;

Холодна погода – до сприятливого літа.

Що не можна робити 1 лютого

Цього дня забороняється працювати - інакше весь рік будете трудитися.

Цього дня не рекомендується стригти волосся.

Сьогодні іменини відзначають власники таких імен: Федір, Теодор, Сава, Петро, Микола, Марк, Макар, Юхим, Арсеній та Антон.