1 февраля: что нельзя делать в церковный праздник, кого поздравить с днем ангела

1 февраля православные почитают память Макария Великого.
В материале Styler вы узнаете о главных приметах этого дня, что сегодня нельзя делать, а также, кого поздравить с именинами.
Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей он удалился в Фаранскую пустыню. Спустя несколько лет заделался учеником святого Антония Великого. В 40 лет стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне.
Ежедневно его посещало большое количество людей, просящих помощи или совета. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей кельей, в которой он и скрывался.
В этот день лучше всего встретиться с родными и не работать.
Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Савва, Петр, Николай, Марк, Макар, Ефим, Арсений и Антон.
Ранее мы писали обо всех церковных праздниках февраля 2023 года.
Также читайте, когда в Украине будет праздноваться Пасха по православному и католическому календарю.