1 февраля: что нельзя делать в церковный праздник, кого поздравить с днем ангела

Чем прославился святой Макарий

Святой Макарий жил в Египте. После смерти родителей он удалился в Фаранскую пустыню. Спустя несколько лет заделался учеником святого Антония Великого. В 40 лет стал священником и настоятелем у монахов, живших в Скитской пустыне.

Ежедневно его посещало большое количество людей, просящих помощи или совета. Чтобы хоть немного времени проводить в молитвах, Макарию пришлось вырыть пещеру под своей кельей, в которой он и скрывался.

В этот день лучше всего встретиться с родными и не работать.

Главные приметы этого дня

Какая погода весь день, таким и весь месяц будет.

Если к середине дня вьюга разгуляется, то такая погода еще долго продержится. Если 1 февраля стоит сильный мороз, значит, лето будет теплым.

Звездное небо – к холодам и поздней весне;

Ясный день – к ранней весне;

Снег метет – и на Масленицу метели жди;

Теплый Макарьев день – первая половина лета выдастся дождливой;

Холодный Макарьев день – и февраль студеным выдастся;

Холодная погода – к благоприятному лету.

Что нельзя делать 1 февраля

В этот день запрещается работать - иначе весь год будете в трудах.

В этот день не рекомендуется стричь волосы.

Сегодня именины отмечают владельцы таких имен: Федор, Теодор, Савва, Петр, Николай, Марк, Макар, Ефим, Арсений и Антон.