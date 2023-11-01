1 листопада: що сьогодні робити не можна, кого привітати з іменинами

1 листопада за новим церковним календарем вшановується пам'ять двох братів, Косми та Даміана (Кузьми та Дем'яна). У народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем'яна.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Головні традиції цього дня пов'язані із курами. Колись було заведено обмінюватися ними на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць, вони вважалися цілющими.
Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші.
Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.
Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.
Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на 2024 рік.
Також ми розповідали, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.