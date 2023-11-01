UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

1 листопада: що сьогодні робити не можна, кого привітати з іменинами

Яке церковне свято 1 листопада (Getty Images)
Автор: Styler

1 листопада за новим церковним календарем вшановується пам'ять двох братів, Косми та Даміана (Кузьми та Дем'яна). У народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем'яна.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Важливі традиції цього дня

Головні традиції цього дня пов'язані із курами. Колись було заведено обмінюватися ними на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць, вони вважалися цілющими.

Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші.

Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступного року неврожайним.
  • Випало багато снігу - готуйтеся до весняної повені
  • Цього дня невеликий мороз, отже холод настане нескоро
  • Якщо на дорогах багнюка, то в середині зими протримається тепла погода.
  • Якщо курка знесла яйця саме сьогодні – то вони цілющі
  • Якщо вночі в будинку заголосила кішка, то чекатиме радісна подія

Що не можна робити у цей день

  • Виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина погано спатиме
  • Прийматися за нові справи нічого хорошого з цього не вийде
  • Витрачати багато грошей, тому що можна залучити бідність
  • Важко фізично працювати та займатися рукоділлям
  • Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, на вас чекають біди та нещастя

День ангела сьогодні святкують:

Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.

 

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на 2024 рік.

Також ми розповідали, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
свято в УкраїніСвята в Україні