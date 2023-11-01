RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

1 ноября: что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами

Какой церковный праздник 1 ноября (Getty Images)
Автор: Styler

1 ноября по новому церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Важные традиции в этот день

Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц, они считались целебными.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.

В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.

Главные приметы этого дня

  • Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год неурожайным
  • Выпало много снега - готовьтесь к весеннему наводнению
  • В этот день небольшой мороз, значит холод наступит нескоро
  • Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.
  • Если курица снесла яйца именно сегодня - то они целебны
  • Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие

Что нельзя делать в этот день

  • Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать
  • Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет
  • Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность
  • Трудно физически работать и заниматься рукоделием
  • Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья

День ангела сегодня празднуют:

Адриан, Хома, Кузьма и Демьян.

 

Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.

Также мы рассказывали, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в УкраїніПраздники в Украине