1 ноября: что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами

1 ноября по новому церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц, они считались целебными.
Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.
В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.
Адриан, Хома, Кузьма и Демьян.
Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.
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