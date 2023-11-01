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1 листопада: що сьогодні робити не можна, кого привітати з іменинами

Середа 01 листопада 2023 06:00
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1 листопада: що сьогодні робити не можна, кого привітати з іменинами Яке церковне свято 1 листопада (Getty Images)
Автор: Styler

1 листопада за новим церковним календарем вшановується пам'ять двох братів, Косми та Даміана (Кузьми та Дем'яна). У народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем'яна.

Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.

Важливі традиції цього дня

Головні традиції цього дня пов'язані із курами. Колись було заведено обмінюватися ними на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць, вони вважалися цілющими.

Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші.

Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.

Головні прикмети цього дня

  • Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступного року неврожайним.
  • Випало багато снігу - готуйтеся до весняної повені
  • Цього дня невеликий мороз, отже холод настане нескоро
  • Якщо на дорогах багнюка, то в середині зими протримається тепла погода.
  • Якщо курка знесла яйця саме сьогодні – то вони цілющі
  • Якщо вночі в будинку заголосила кішка, то чекатиме радісна подія

Що не можна робити у цей день

  • Виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина погано спатиме
  • Прийматися за нові справи нічого хорошого з цього не вийде
  • Витрачати багато грошей, тому що можна залучити бідність
  • Важко фізично працювати та займатися рукоділлям
  • Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, на вас чекають біди та нещастя

День ангела сьогодні святкують:

Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.

Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на 2024 рік.

Також ми розповідали, які свята та пам'ятні дати будуть у листопаді 2023 року.

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