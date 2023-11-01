1 листопада: що сьогодні робити не можна, кого привітати з іменинами
1 листопада за новим церковним календарем вшановується пам'ять двох братів, Косми та Даміана (Кузьми та Дем'яна). У народі його знали під назвами Кузьминки осінні, День Кузьми та Дем'яна.
Про те, що можна і не можна робити, кого привітати з іменинами, читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайт ПЦУ, Місячний календар.
Важливі традиції цього дня
Головні традиції цього дня пов'язані із курами. Колись було заведено обмінюватися ними на знак особливої поваги. Таких птахів не різали, а тримали заради яєць, вони вважалися цілющими.
Обов'язково потрібно приготувати на вечерю курку. Птах у цьому випадку символізував щастя, родючість, достаток та гроші.
Цього дня молоді дівчата молилися святим Кузьмі та Дем'яну про красу, здоров'я та молодість, а також просили зустрічі з гарним нареченим.
Головні прикмети цього дня
- Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступного року неврожайним.
- Випало багато снігу - готуйтеся до весняної повені
- Цього дня невеликий мороз, отже холод настане нескоро
- Якщо на дорогах багнюка, то в середині зими протримається тепла погода.
- Якщо курка знесла яйця саме сьогодні – то вони цілющі
- Якщо вночі в будинку заголосила кішка, то чекатиме радісна подія
Що не можна робити у цей день
- Виливати воду після купання немовляти на вулицю, інакше дитина погано спатиме
- Прийматися за нові справи нічого хорошого з цього не вийде
- Витрачати багато грошей, тому що можна залучити бідність
- Важко фізично працювати та займатися рукоділлям
- Небажано дивитися в очі жебракам, коли подаєте милостиню. Якщо порушити заборону, на вас чекають біди та нещастя
День ангела сьогодні святкують:
Адріан, Хома, Кузьма та Дем'ян.
Нагадаємо, раніше з'явився церковний календар на 2024 рік.
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