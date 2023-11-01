1 ноября: что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами
1 ноября по новому церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.
О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.
Важные традиции в этот день
Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц, они считались целебными.
Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.
В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.
Главные приметы этого дня
- Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год неурожайным
- Выпало много снега - готовьтесь к весеннему наводнению
- В этот день небольшой мороз, значит холод наступит нескоро
- Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.
- Если курица снесла яйца именно сегодня - то они целебны
- Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие
Что нельзя делать в этот день
- Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать
- Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет
- Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность
- Трудно физически работать и заниматься рукоделием
- Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья
День ангела сегодня празднуют:
Адриан, Хома, Кузьма и Демьян.
Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.
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