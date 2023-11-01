ua en ru
Ср, 01 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

1 ноября: что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами

Среда 01 ноября 2023 06:00
UA EN RU
1 ноября: что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами Какой церковный праздник 1 ноября (Getty Images)
Автор: Styler

1 ноября по новому церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Важные традиции в этот день

Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц, они считались целебными.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.

В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.

Главные приметы этого дня

  • Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год неурожайным
  • Выпало много снега - готовьтесь к весеннему наводнению
  • В этот день небольшой мороз, значит холод наступит нескоро
  • Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.
  • Если курица снесла яйца именно сегодня - то они целебны
  • Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие

Что нельзя делать в этот день

  • Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать
  • Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет
  • Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность
  • Трудно физически работать и заниматься рукоделием
  • Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья

День ангела сегодня празднуют:

Адриан, Хома, Кузьма и Демьян.

Напомним, ранее появился церковный календарь на 2024 год.

Также мы рассказывали, какие праздники и памятные даты будут в ноябре 2023 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
свято в Україні Праздники в Украине