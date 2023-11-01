1 ноября: что сегодня делать нельзя, кого поздравить с именинами

1 ноября по новому церковному календарю почитается память двух братьев, Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна). В народе его знали под названиями Кузьминки осенние, День Кузьмы и Демьяна, Курятники, Святые бессеребряники.

О том, что можно и нельзя делать, кого поздравить с именинами, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Важные традиции в этот день

Главные традиции этого дня связаны с курами. Когда-то было принято обмениваться курами в знак особого уважения. Таких птиц не резали, а держали ради яиц, они считались целебными.

Обязательно нужно приготовить на ужин курицу. Птица в данном случае символизировала счастье, плодородие, изобилие и деньги.

В этот день молодые девушки молились святым Кузьме и Демьяну о красоте, здоровье и молодости, а также просили встречи с хорошим женихом.

Главные приметы этого дня

Если еще не все деревья сбросили листву, то зима будет затяжной, а следующий год неурожайным

Выпало много снега - готовьтесь к весеннему наводнению

В этот день небольшой мороз, значит холод наступит нескоро

Если на дорогах грязь, то в середине зимы продержится теплая погода.

Если курица снесла яйца именно сегодня - то они целебны

Если ночью в доме замяукала кошка, то ждать радостное событие

Что нельзя делать в этот день

Выливать воду после купания младенца на улицу, иначе ребенок будет плохо спать

Приниматься за новые дела, ничего хорошего из этого не выйдет

Тратить много денег, потому что можно привлечь бедность

Трудно физически работать и заниматься рукоделием

Нежелательно смотреть в глаза нищим, когда подаете подаяние Если нарушить запрет, вас ждут беды и несчастья

День ангела сегодня празднуют:

Адриан, Хома, Кузьма и Демьян.