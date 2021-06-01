З 1 червня в різних містах подорожчав проїзд у транспорті: де платять найбільше

В Україні в багатьох містах з 1 червня підвищили тарифи на проїзд у громадському транспорті . У деяких подорожчав проїзд тільки в маршрутках, а в деяких – підняли ціни також на трамвай і тролейбус.

У яких містах жителі вже почали їздити за новими тарифами і чого очікувати найближчим часом – читайте в нашому матеріалі нижче.

Київ

Проїзд у маршрутках столиці коштує тепер 10 гривень. Тарифи на проїзд в метро на цей момент знаходяться на розгляді й за прогнозами, жителям міста варто очікувати підвищення тільки до кінця літа. Орієнтовний тариф може скласти 15-20 гривень.

Харків

Ціни на проїзд у громадському транспорті піднялися до 8-10 гривень. Ціна залежить від довжини маршруту і наповнюваності. А ось приміські маршрути почали піднімати ціни, і вище - на деяких напрямках проїзд коштує від 15 до 18 гривень.

Дніпро

У середині травня місцева влада вирішила підняти ціни на проїзд до 10 гривень. При цьому, соціальні маршрутки коштуватимуть 6,50 гривні. Деякі маршрути автобусів будуть перевозити пасажирів по 13 і 14 гривень. В електротранспорті планують підвищити тарифи на проїзд з 6 до 8 гривень. Однак на цей момент остаточного рішення ще немає. Зараз проїзд у тролейбусі - 6 гривень, у маршрутках - 10 гривень.

Одеса

Тарифи на проїзд в електротранспорті поки не змінився, а вартість однієї поїздки в маршрутці тримається на рівні 7-8 гривень. Приміські маршрути - до 15 гривень.

Львів

Проїзд у транспорті Львова підвищили ще наприкінці травня. Адаптивний період тривав близько 10 днів. Проїзд у трамваях і тролейбусах подорожчав після 21 травня – до 10 гривень, а ось маршрутки підтягувалися довше, але вже до 1 червня майже всі міські маршрути стали брати 10 гривень за поїздку. Приміські маршрутки коштують трохи дорожче - від 12 до 15 гривень.

Вінниця

З 1 червня у Вінниці також подорожчав проїзд у маршрутках – до 10 гривень. Перевізники кілька місяців домагалися підвищення і хотіли встановити тариф у розмірі 12 гривень. Така ціна зараз за одну поїздку на приміських маршрутах і нічних рейсах. Вартість проїзду в тролейбусі - 4 гривні.

Рівне

З 1 червня проїзд у тролейбусах подорожчав до 6 гривень, а в маршрутках – до 8 гривень.

Полтава

У місті ціни підняли ще в середині травня. З 16 числа проїзд у тролейбусі склав 3 гривні, у маршрутках – 5 гривень.

Які ціни на проїзд в інших містах України

У Житомирі проїзд у тролейбусах коштує 4-6 гривень, автобуси та маршрутки-5-8 гривень

У Запоріжжі тролейбуси - 6 гривень, автобуси та маршрутки – 7-8 гривень.

В Івано-Франківську від 4 до 6 гривень.

У Кривому Розі проїзд у маршрутках 5-7 гривень.

У Маріуполі від 7 до 8 гривень.

У Миколаєві від 6 до 10 гривень, залежно від маршруту.

У Хмельницькому - 5 гривень

У Чернівцях та Черкасах проїзд в електротранспорті - 5 гривень, у маршрутках та автобусах - 7 гривень.

Чому дорожчає проїзд у транспорті

Як пояснюють у міських владах, подорожчання в першу чергу пов'язане з підвищенням цін на супутні складові для обслуговування транспорту. Також однією з важливих причин називається зниження пасажиропотоку через пандемію.

Майже у всіх містах України перевізники вимагали підвищення тарифів ще взимку, і ціни вказувалися від 10 до 12 гривень. Оскільки у багатьох містах проїзд подорожчав в середньому на 2 гривні, то до осені варто очікувати черговий виток підняття тарифів на проїзд.