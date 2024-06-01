1 червня: яке церковне свято сьогодні, чому треба провести час з коханою людиною

Сьогодні, 1 червня, свято - православні українці вшановують пам’ять святого мученика Юстина філософа і тих, що з ним за новим церковним календарем.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.
Юстин Мученик був одним із перших християнських апологетів і філософів. Він народився близько 100 року в місті Флавіанополісі, тепер Наблус у Палестині. Отримав класичну грецьку освіту і вивчав філософію, зокрема Платона. Його навернення до християнства сталося після зустрічі зі старцем, який переконав його, що пророки Старого Завіту були справжніми філософами.
Після хрещення у 130 році Юстин почав проповідувати віру в Ісуса Христа. Він подорожував через Малу Азію і Грецію, а потім дістався до Рима, де продовжив свою місію. Юстин написав багато творів, у яких захищав християнство перед язичницьким суспільством, показуючи, що християнство можна прийняти з культурної точки зору.
Найвідоміші його твори - "Перша апологія" та "Друга апологія", адресовані римському імператору та Сенату для захисту християн від переслідувань. Також він написав "Діалог з Тріфоном", де обговорював значення християнства з юдейським філософом.
Юстин Мученик загинув мученицькою смертю у Римі близько 165 року разом зі своїми учнями після того, як відмовився зректися своєї віри. Його пам'ять шанується як приклад мужності та відданості християнським ідеалам.
Іустин Філософ, розпис церкви свт. Миколи монастиря Ставронікіта, Афон (ілюстрація: Вікіпедія)
Згідно віруванням і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
Також сьогодні не рекомендується ігнорувати прохання інших людей. Наші предки вірили, що на людину, яка це зробить, чекає фінансова бідність. Натомість слід проводити час наодинці з коханою людиною, щоб ваша сім’я була щасливою.
Сьогодні іменини святкують: Віра, Василь, Гаврило, Давид, Денис, Павло, Харитон, Іван, Іларіон.
За гороскопом люди, які народилися сьогодні - Близнюки.
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
Нагадаємо, раніше вже з'явився церковний календар свят на червень.
Читайте також церковний календар на літо 2024 року.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайт ПЦУ, сайт Церкви Воскресіння Господнього, Церковний календар УПЦ а також Sogodni Svyato та Вікіпедія.