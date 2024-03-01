Яке сьогодні свято: календар на 1 березня в Україні та світі, пам'ятні дати

РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує дізнатися більше про ці та інші свята світу разом з визначними подіями цього дня.

Що святкують у світі 1 березня

Всесвітній день цивільної оборони започаткований у 1990 році на честь отримання МОЦО міжурядового статусу, 1 березня 1972 року. Головна мета цієї події - підвищення обізнаності суспільства про цивільний захист задля правильної поведінки під час виняткових ситуацій, а також висловлення подяки працівникам служб.

Також 1 березня святкують День подяки співробітникам. Започатковане у 1995 році завдяки Бобу Нельсону з Recognition Professionals International, це свято активно відзначається у Канаді, США та Великобританії. Проте приєднатись до цієї ініціативи може кожен керівник для подяки підлеглим та зміцнення колективу.

1 березня відзначається і Всесвітній день музичної терапії, який присвячений визнанню роботи музичних терапевтів і підкресленню впливу музики на стан людини. Використовуючи як методи імпровізацію, написання пісень, та музичне виконання, музична терапія допомагає задовольнити емоційні, фізичні, соціальні, і когнітивні потреби.

День виключених гаджетів святкують у першу п'ятницю березня, яка цього року припадає на 1 число. Ця подія виникла у США з метою привернути увагу до проблеми залежності від гаджетів та цифрових технологій. Тож це чудовий привід піти на прогулянку, почитати книгу або поспілкуватися з близькими в офлайн форматі.

Всесвітній день молитви, який відзначається в першу п’ятницю березня, цього року так само припадає на 1 березня. Ця подія, коріння якої сягає 19 століття, вже стала всесвітньою ініціативою, в якій беруть участь люди з понад 170 країн світу.

Крім цього, 1 березня щороку відзначається День нульової дискримінації з метою підвищення обізнаності про негативний вплив дискримінації на окремих людей та суспільство в цілому. Вперше цей день був відзначений у 2014 році Організацією Об’єднаних Націй, щоб підкреслити важливість захисту прав людини.

Кожного року відзначається й Всесвітній день імунітету, започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 2002 році. Мета події - збільшення інтересу до зміцнення власного імунітету та привернення уваги людства до глобальної проблеми імунних захворювань.

1 березня також святкують Всесвітній день компліменту, який нагадує про важливість компліментів і закликає до їхнього впровадження у своє повсякденне життя. Точна дата виникнення цієї позитивної події невідома, а от на її розповсюдження вплинув нідерландський Національний день компліментів.

У 2022 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 1 березня Всесвітнім днем морської трави як заклик до збереження морської рослинності. Адже попри те, що морські луки займають тільки 0,1% океанського дна, вони відіграють вирішальну роль у пом’якшенні кліматичних змін.

1 березня відзначається така глобальна подія як День обізнаності про аутоагресію, щоб звернути увагу на проблему самоушкодження, сприяти розумінню та емпатії до тих, хто має подібні прояви, а також спонукати людей звертатися по допомогу у боротьбі з цією проблемою.

А для родин відзначається особлива подія, заснована Радою з педіатричного сну - День дитячого сну. Ідея цього дня, який проливає світло на значущість повноцінного сну для маленьких дітей та їхніх родин, виникла в грудні 2016 року під час раптової зустрічі педіатричних експертів зі сну - Джоді Мінделл, Була та Рассел Волтерс. І вже у 2017 році світ відзначав свято здорового сну дітлахів.

Також 1 березня є інша важлива подія - Міжнародний день кольорових жінок, заснований Національним інститутом кольорових жінок у США (National Institute for Women of Color, NIWC) у 1986 році, спочатку як Національний день кольорових жінок. А вже у 1990-х роках, зусиллями захисниці соціальної справедливості Сюзанни Брукс, це національне свято перетворилося на міжнародне.

Щорічно 1 березня відзначається й День жалоби за людьми з інвалідністю, запроваджений за ініціативи Зої Гросс, директорки з адвокації Мережі самозахисту людей з аутизмом, у 2012 році. Цей день підкреслює нагальну потребу суспільства протидіяти насильству, з яким стикаються люди з інвалідністю.

Однак, 1 березня в США також відзначають Національний день любителів арахісового масла, яке є надзвичайно популярним серед дітей та дорослих. Ця подія з'явилася в 1990 році на честь річниці комерційного дебюту масла в Сполучених Штатах. За підтримки Фан-клубу любителів арахісового масла для дорослих та Національної ради з питань арахісу, цей день був відзначений у газетах по всій країні.

А ще цього дня в США святкують Національний день вельш-коргі. Ця подія була заснована у 2019 році, коли ентузіастка Конні Мауе надихнулася ідеєю привернути увагу до цієї милої породи собак.

1 березня для Великої Британії - День працівників охорони здоров'я за кордоном. Запроваджена Асоціацією лікарів Великої Британії (D.A.U.K.) у 2021 році, подія має мету висловити підтримку міжнародним працівникам охорони здоров'я з понад 500 країн світу.

Пам'ятні дати 1 березня