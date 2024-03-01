Яке сьогодні свято: календар на 1 березня в Україні та світі, пам'ятні дати
Вихід в ефір першої комерційної радіостанції, День нульової дискримінації, Всесвітній день компліменту - чим відоме 1 березня?
РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує дізнатися більше про ці та інші свята світу разом з визначними подіями цього дня.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Day Today, National Today, та National Day Calendar.
Що святкують у світі 1 березня
Всесвітній день цивільної оборони започаткований у 1990 році на честь отримання МОЦО міжурядового статусу, 1 березня 1972 року. Головна мета цієї події - підвищення обізнаності суспільства про цивільний захист задля правильної поведінки під час виняткових ситуацій, а також висловлення подяки працівникам служб.
Також 1 березня святкують День подяки співробітникам. Започатковане у 1995 році завдяки Бобу Нельсону з Recognition Professionals International, це свято активно відзначається у Канаді, США та Великобританії. Проте приєднатись до цієї ініціативи може кожен керівник для подяки підлеглим та зміцнення колективу.
1 березня відзначається і Всесвітній день музичної терапії, який присвячений визнанню роботи музичних терапевтів і підкресленню впливу музики на стан людини. Використовуючи як методи імпровізацію, написання пісень, та музичне виконання, музична терапія допомагає задовольнити емоційні, фізичні, соціальні, і когнітивні потреби.
День виключених гаджетів святкують у першу п'ятницю березня, яка цього року припадає на 1 число. Ця подія виникла у США з метою привернути увагу до проблеми залежності від гаджетів та цифрових технологій. Тож це чудовий привід піти на прогулянку, почитати книгу або поспілкуватися з близькими в офлайн форматі.
Всесвітній день молитви, який відзначається в першу п’ятницю березня, цього року так само припадає на 1 березня. Ця подія, коріння якої сягає 19 століття, вже стала всесвітньою ініціативою, в якій беруть участь люди з понад 170 країн світу.
Крім цього, 1 березня щороку відзначається День нульової дискримінації з метою підвищення обізнаності про негативний вплив дискримінації на окремих людей та суспільство в цілому. Вперше цей день був відзначений у 2014 році Організацією Об’єднаних Націй, щоб підкреслити важливість захисту прав людини.
Кожного року відзначається й Всесвітній день імунітету, започаткований Всесвітньою організацією охорони здоров’я у 2002 році. Мета події - збільшення інтересу до зміцнення власного імунітету та привернення уваги людства до глобальної проблеми імунних захворювань.
1 березня також святкують Всесвітній день компліменту, який нагадує про важливість компліментів і закликає до їхнього впровадження у своє повсякденне життя. Точна дата виникнення цієї позитивної події невідома, а от на її розповсюдження вплинув нідерландський Національний день компліментів.
У 2022 році Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй проголосила 1 березня Всесвітнім днем морської трави як заклик до збереження морської рослинності. Адже попри те, що морські луки займають тільки 0,1% океанського дна, вони відіграють вирішальну роль у пом’якшенні кліматичних змін.
1 березня відзначається така глобальна подія як День обізнаності про аутоагресію, щоб звернути увагу на проблему самоушкодження, сприяти розумінню та емпатії до тих, хто має подібні прояви, а також спонукати людей звертатися по допомогу у боротьбі з цією проблемою.
А для родин відзначається особлива подія, заснована Радою з педіатричного сну - День дитячого сну. Ідея цього дня, який проливає світло на значущість повноцінного сну для маленьких дітей та їхніх родин, виникла в грудні 2016 року під час раптової зустрічі педіатричних експертів зі сну - Джоді Мінделл, Була та Рассел Волтерс. І вже у 2017 році світ відзначав свято здорового сну дітлахів.
Також 1 березня є інша важлива подія - Міжнародний день кольорових жінок, заснований Національним інститутом кольорових жінок у США (National Institute for Women of Color, NIWC) у 1986 році, спочатку як Національний день кольорових жінок. А вже у 1990-х роках, зусиллями захисниці соціальної справедливості Сюзанни Брукс, це національне свято перетворилося на міжнародне.
Щорічно 1 березня відзначається й День жалоби за людьми з інвалідністю, запроваджений за ініціативи Зої Гросс, директорки з адвокації Мережі самозахисту людей з аутизмом, у 2012 році. Цей день підкреслює нагальну потребу суспільства протидіяти насильству, з яким стикаються люди з інвалідністю.
Однак, 1 березня в США також відзначають Національний день любителів арахісового масла, яке є надзвичайно популярним серед дітей та дорослих. Ця подія з'явилася в 1990 році на честь річниці комерційного дебюту масла в Сполучених Штатах. За підтримки Фан-клубу любителів арахісового масла для дорослих та Національної ради з питань арахісу, цей день був відзначений у газетах по всій країні.
А ще цього дня в США святкують Національний день вельш-коргі. Ця подія була заснована у 2019 році, коли ентузіастка Конні Мауе надихнулася ідеєю привернути увагу до цієї милої породи собак.
1 березня для Великої Британії - День працівників охорони здоров'я за кордоном. Запроваджена Асоціацією лікарів Великої Британії (D.A.U.K.) у 2021 році, подія має мету висловити підтримку міжнародним працівникам охорони здоров'я з понад 500 країн світу.
Пам'ятні дати 1 березня
- 86 до н. е. - римський полководець Сулла взяв штурмом Афіни
- 1360 - король Англії Едуард III викупив з французького полону 19-річного Джеффрі Чосера, який згодом став одним з найвидатніших поетів Англії
- 1498 - до Мозамбіку прибув Васко да Гама
- 1504 - місячне затемнення, яким Христофор Колумб скористався для залякування ямайських індіанців
- 1565 - у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро
- 1845 - Президент США Джон Тайлер підписав закон про перехід Техасу під юрисдикцію США
- 1869 - Дмитро Менделєєв склав таблицю системи елементів, в основі якої лежала їх атомна маса і хімічна схожість
- 1872 - рішенням Конгресу США в районі Єллоустоуну засновано перший у світі національний парк
- 1912 - у Сент-Луїсі Альберт Беррі зробив перший стрибок з парашутом з літака у польоті (висота 460 м)
- 1928 - відкриття у США шостого вітаміну, названого вітаміном F, доктором Гербертом Евансом
- 1941 - в ефір вийшла радіостанція W47NV у Нешвіллі - перше комерційне FM-радіо
- 1961 - оголошення Президентом США Джон Кеннеді про створення Корпусу Миру
- 1973 - Pink Floyd випускають альбом "The Dark Side of the Moon"
- 1977 - у Києві відкривають пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді
- 1995 - вступ Австрії, Швеції та Фінляндії до ЄС.
Раніше ми писали, яку погоду очікувати 1 березня 2024 року.
А якщо ви обожнюєте арахісову пасту, то ось з чим її можна вживати.