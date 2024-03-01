Какой сегодня праздник: календарь на 1 марта в Украине и мире, памятные даты

РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать больше об этих и других праздниках мира вместе с выдающимися событиями этого дня.

Что празднуют в мире 1 марта

Всемирный день гражданской обороны появился в 1990 году в честь получения МОЦО межправительственного статуса, 1 марта 1972 года. Главная цель этого события - повышение осведомленности общества о гражданской защите ради правильного поведения в исключительных ситуациях, а также выражение благодарности работникам служб.

Также 1 марта празднуют День благодарения сотрудникам. Появившийся в 1995 году благодаря Бобу Нельсону из Recognition Professionals International, этот праздник активно отмечается в Канаде, США и Великобритании. Однако присоединиться к этой инициативе может каждый руководитель для благодарности подчиненным и укрепления коллектива.

1 марта отмечается и Всемирный день музыкальной терапии, посвященный признанию работы музыкальных терапевтов и подчеркиванию влияния музыки на состояние человека. Используя как методы импровизацию, написание песен, и музыкальное исполнение, музыкальная терапия помогает удовлетворить эмоциональные, физические, социальные и когнитивные потребности.

День выключенных гаджетов отмечают в первую пятницу марта, которая в этом году приходится на 1 число. Это событие возникло в США с целью привлечь внимание к проблеме зависимости от гаджетов и цифровых технологий. Это прекрасный повод пойти на прогулку, почитать книгу или пообщаться с близкими в офлайн формате.

Всемирный день молитвы, который отмечается в первую пятницу марта, в этом году тоже приходится на 1 марта. Это событие, корни которого уходят в 19 век, уже стало всемирной инициативой. Сейчас в ней принимают участие люди из более чем 170 стран мира.

Кроме того, 1 марта ежегодно отмечается День нулевой дискриминации с целью повышения осведомленности о негативном влиянии дискриминации на отдельных людей и общество в целом. Впервые этот день был отмечен в 2014 году Организацией Объединенных Наций с тем, чтобы подчеркнуть важность защиты прав человека.

Каждый год отмечается и Всемирный день иммунитета, возникший в 2002 году благодаря Всемирной организации здравоохранения. Цель – увеличение интереса к укреплению собственного иммунитета и привлечение внимания человечества к глобальной проблеме иммунных заболеваний.

1 марта также празднуют Всемирный день комплимента, напоминающий о важности комплиментов и призывающий к их внедрению в свою повседневную жизнь. Точная дата возникновения этого позитивного события неизвестна, а вот на его распространение повлиял нидерландский Национальный день комплиментов.

В 2022 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 1 марта Всемирным днем морской травы как призыв к сохранению морской растительности. Ведь, несмотря на то, что морские луга занимают только 0,1% океанского дна, они играют решающую роль в смягчении климатических изменений.

1 марта отмечается такое глобальное событие как День осведомленности об аутоагрессии, чтобы обратить внимание на проблему самоповреждения, способствовать пониманию и эмпатии к имеющим подобные проявления, а также побуждать людей обращаться за помощью в борьбе с этой проблемой.

А для семей отмечается особое событие, основанное Советом по педиатрическому сну - День детского сна. Идея этого дня, который проливает свет на значимость полноценного сна для маленьких детей и их семей, возникла в декабре 2016 во время внезапной встречи педиатрических экспертов по сну - Джоди Минделл, Була и Рассел Уолтерс. И уже в 2017 году мир отмечал праздник здорового сна ребятишек.

Также 1 марта есть другое важное событие - Международный день цветных женщин, основанный Национальным институтом цветных женщин в США (National Institute for Women of Color, NIWC) в 1986 году, сначала как Национальный день цветных женщин. А уже в 1990-х годах, усилиями защитницы социальной справедливости Сюзанны Брукс, этот национальный праздник превратился в международный.

Ежегодно 1 марта отмечается и День траура по людям с инвалидностью, введенный по инициативе Зои Гросс, директрисы по адвокации Сети самозащиты людей с аутизмом, в 2012 году. Этот день подчеркивает неотложную потребность общества противодействовать насилию, с которым сталкиваются люди с инвалидностью.

Однако, 1 марта в США также отмечают Национальный день любителей арахисового масла, которое очень популярно среди детей и взрослых. Это событие появилось в 1990 году в честь годовщины коммерческого дебюта масла в Соединенных Штатах. При поддержке Фан-клуба любителей арахисового масла для взрослых и Национального совета по арахису, этот день был отмечен в газетах по всей стране.

А еще в этот день в США празднуют Национальный день вельш-корги. Это событие было основано в 2019 году, когда энтузиастка Конни Мауэ вдохновилась идеей привлечь внимание к этой милой породе собак.

1 марта для Великобритании - День работников здравоохранения за границей. Введенное Ассоциацией врачей ВеликобриІтании (DAUK) в 2021 году, событие имеет цель выразить поддержку международным работникам здравоохранения из более чем 500 стран мира.

Памятные даты 1 марта