1,5 миллиону пенсионеров назначили новые доплаты: кому повысят пенсии 

Так, во время одного из заседаний Кабинета Министров было принято решение назначить доплаты категории пенсионеров от 70 до 75 лет. Таких в Украине около полутора миллиона человек.

Эта возрастная категория может рассчитывать на дополнительные выплаты в размере 300 грн с 1 октября 2022 года.

Также в правительстве напомнили, что с 1 октября начали выплачивать категории пенсионеров от 75 до 80 лет. Они будут ежемесячно получать дополнительно по 400 грн.

Отметим, что эти выплаты должны были начаться ещё 1 июля, но потом дата была перенесена.

А пенсионеры от 80 до 85 лет получают по 500 грн уже с 1 апреля 2020 года.

Сумма доплат будет расти

Кроме того, во время этого заседания было принято что с 1 марта 2023 года сумма таких доплат будет индексироваться, то есть увеличиваться согласно специальному коэффициенту, исчисляемому из средней зарплаты и уровня инфляции.

То есть цифры в 300, 400 и 500 грн не являются остаточными, а будут расти.