1,5 мільйону пенсіонерів призначили нові доплати: кому підвищать пенсії
Пенсіонерам призначили нові доплати згідно їх вікової категорії. Таке рішення ухвалили на одному із засідань уряду.
Кому, скільки, коли почнуть доплачувати – читайте нижче в матеріалі Styler.
Так, під час одного із засідань Кабінету Міністрів було прийнято рішення призначити доплати категорії пенсіонерів від 70 до 75 років. Таких в Україні близько півтора мільйона чоловік.
Ця вікова категорія може розраховувати на додаткові виплати у розмірі 300 грн з 1 жовтня 2022 року.
Також в уряді нагадали, що з 1 жовтня почали виплачувати категорії пенсіонерів від 75 до 80 років. Вони будуть щомісяця отримувати додатково по 400 грн.
Відзначимо, що ці виплати повинні були початися ще 1 липня, але потім дата була перенесена.
А пенсіонери від 80 до 85 років отримують по 500 грн вже з 1 квітня 2020 року.
Сума доплат буде рости
Крім того, під час цього засідання було прийнято що з 1 березня 2023 року сума таких доплат буде індексуватися, тобто збільшуватися згідно зі спеціальним коефіцієнтом, що обчислюється із середньої зарплати і рівня інфляції.
Тобто цифри в 300, 400 і 500 грн не є залишковими, а будуть рости.
Раніше ми писали, кому з українських пенсіонерів перерахують виплати з 1 грудня 2021 року. Деяким додадуть 80, комусь - 200, а комусь навіть 800 грн.
Також повідомлялося, хто з українців може виходити на пенсію в 55, 50 і навіть 45 років.