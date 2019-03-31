Звездные наставники готовы к прямым эфирам: как прошел 11 эфир Голоса країни

В воскресенье, 31 марта, на канале 1+1 состоялся одиннадцатый выпуск 9 сезона шоу Голос Країни. В этом эфире Дан Балан и Тина Кароль укомплектовали свои четверки на прямые эфиры, которые состоятся уже на следующей неделе.

Открывала эфир рекордсменка YouTube, Катерина Бегу, которую многие называют фавориткой Дана Балана. К слову, исполнительница пообещала, что посвятит песню своему наставнику. После выполнения композиции девушка даже не сдерживала слез. Собственно говоря, тренер прогнозируемо отправил Катю на первое кресло.

Далее пришла очередь Пресендо Энрикеша, который исполнил композицию I'm Yours. К этому моменту все кресла в команде Дана Балана уже бли заняты, а звездный наставник не нашел места для Пресендо в своей команде.

Александр Мороз вышел на сцену третьим, прекрасно понимая, что выбороть для себя место в четверке будет невероятно сложно. Дан Балан подтвердил это своим решением, ведь звездный наставник не взял в свою команду второго исполнителя кряду.

Георги Дарахвелидзе исполнил максимально трогательную и трепетную композицию группы "Океан Ельзи", "Сьюзи". Дан Балан очень долго не мог объявить свое решение, но в итоге Георги отправился на четвертое место, которое, впрочем, не давала ему чувствовать себя спокойно.

Добавила огня в этот эфир Марина Фижделюк, с композицией "Anywhere". Девушка отменно справилась со своим заданием, а больше всех, конечно же, переживал Георги. Но он свое четвертое кресло в этот раз удержал.

Последним участником, который претендовал на место в четверке в команде Дана Балана, был Хайтам Мохаммед. К слову, именно ему удалось "свергнуть" Дарахвелидзе с четвертого кресла, став заключительным кирпичиком в фундаменте команды этого наставника.

Таким образом, единственным тренером, который не сформировал свою команду, оставалась Тина Кароль. И первым на сцену вышел один из самых звездных участников, Андрей Хайат с песней "Летить галка через валку". Интересное исполнение украинской народной песни не оставило равнодушной Тину, которая отправила его на первое кресло.

Ксения Бахчалова очень не хотела выходить на сцену после Андрея, ведь он задал очень серьезную планку. Тем не менее, выбора не было и, надо сказать, что Ксения выступила отменно, заняв первое кресло, на котором ранее располагался именно Хайат.

Лидия Горошко с песней "Тече вода" буквально заставила танцевать всех тренеров, которые не могли усидеть на своих местах, пустившись в дикие танцы. Но Тина Кароль решила, что участие Лидии в этом проекте должно подойти к концу.

Даниил Однораленко исполнил композицию "Don't Stop The Music" в крайне любопытной и необычной аранжировке. Талантливый парень отправился в третье кресло.

"З Ранку До Ночі" пели парни из квартета Leon Vochi. Тина Кароль просто не сдерживала чувств и эмоций, выкрикивая "браво-браво"! Тем не менее, самый красивый тренер проекта отдала им только третье кресло. На четвертое подвинулся Однораленко.

Артем Лиска исполнил композицию "Hotline Bling". Напомним, что Артема Тина "украла" из команды Дана Балана, который, к слову, отметил, что эта композиция в исполнении Лиски свела его с ума. Собственно говоря, Тина поддержала своего коллегу,отправив Артема на четвертое кресло, а вот Даниил Однораленко свои выступления в проекте прекратил.

Без сомнений, легендарный Девид Аксельрод считается одним из фаворитов нынешнего сезоне главного вокального шоу страны, что он и подтвердил своим невероятным вокалом. Первое кресло, без сомнений.

Эпатажная Дарина Храмова исполнила не менее эпатажную песню - Dangerous Woman. Однако Тина Кароль сказала, что "покинуть проект квартету я не могу дать".

Ника Тупилко выступала последней и могла подвинуть тот самый квартет с четвертого кресла. Крутое исполнение cover-версии песни "Вахтерам" помогло ей занять четвертое кресло и стать последней участницей команды Тины Кароль.

На следующей неделе зрителей ожидают прямые эфиры.