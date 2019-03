Звездные наставники готовы к прямым эфирам: как прошел 11 эфир Голоса країни

У неділю, 31 березня, на каналі 1 + 1 відбувся одинадцятий випуск 9 сезону шоу Голос Країни. У цьому ефірі Дан Балан і Тіна Кароль укомплектували свої четвірки на прямі ефіри, які відбудуться вже наступного тижня.

Відкривала ефір рекордсменка YouTube, Катерина Біжу, яку багато хто називає фавориткою Дана Балана. До слова, виконавиця пообіцяла, що присвятить пісню своєму наставнику. Після виконання композиції дівчина навіть не стримувала сліз. Власне кажучи, тренер прогнозовано відправив Катю на перше крісло.

Далі прийшла черга Пресендо Енрікеша, який виконав композицію I'm Yours. До цього моменту всі крісла в команді Дана Балана вже бли зайняті, а зоряний наставник не знайшов місця для Пресендо в своїй команді.

Олександр Мороз вийшов на сцену третім, прекрасно розуміючи, що вибороти для себе місце в четвірці буде неймовірно складно. Дан Балан підтвердив це своїм рішенням, адже зоряний наставник не взяв в свою команду другого виконавця поспіль.

Георгі Дарахвелидзе виконав максимально зворушливу і трепетну композицію групи "Океан Ельзи", "Сьюзі". Дан Балан дуже довго не міг оголосити своє рішення, але у підсумку Георгі відправився на четверте місце, яке, втім, не давала йому відчувати себе спокійно.

Додала вогню в цей ефір Марина Фіжделюк, з композицією "Anywhere". Дівчина чудово впоралася зі своїм завданням, а більше всіх, звичайно ж, переживав Георгі. Але він своє четверте крісло в цей раз втримав.

Останнім учасником, який претендував на місце в четвірці в команді Дана Балана, був Хайтам Мохаммед. До речі, саме йому вдалося "скинути" Дарахвелидзе з четвертого крісла, ставши заключною цеглинкою у фундаменті команди цього наставника.

Таким чином, єдиним тренером, який не сформував свою команду, залишалася Тіна Кароль. І першим на сцену вийшов один із успішних учасників, Андрій Хайат з піснею "Летить галка через валку". Цікаве виконання української народної пісні не залишило байдужою Тіну, яка відправила його на перше крісло.

Ксенія Бахчалова дуже не хотіла виходити на сцену після Андрія, адже він поставив дуже серйозну планку. Проте, вибору не було і, треба сказати, що Ксенія виступила чудово, посівши перше крісло, на якому раніше розташовувався саме Хайат.

Лідія Горошко з піснею "Тече вода" буквально змусила танцювати всіх тренерів, які не могли всидіти на своїх місцях, пустившись в дикі танці. Але Тіна Кароль вирішила, що участь Лідії в цьому проекті має підійти до кінця.

Данило Однораленко виконав композицію "Do not Stop The Music" в украй цікавому і незвичайному аранжуванні. Талановитий хлопець відправився в третє крісло.

"З Ранку До Ночі" співали хлопці з квартету Leon Vochi. Тіна Кароль просто не стримувала почуттів та емоцій, вигукуючи "браво-браво"! Проте, найкрасивіший тренер проекту віддала їм тільки третє крісло. На четверте посунувся Однораленко.

Артем Лиска виконав композицію "Hotline Bling". Нагадаємо, що Артема Тіна "вкрала" з команди Дана Балана, який, до слова, зазначив, що ця композиція у виконанні Лиски звела його з розуму. Власне кажучи, Тіна підтримала свого колегу, відправивши Артема на четверте крісло, а ось Данило Однораленко свої виступи в проекті припинив.

Без сумнівів, легендарний Девід Аксельрод вважається одним з фаворитів нинішнього сезону головного вокального шоу країни, що він і підтвердив своїм неймовірним вокалом. Перше крісло, без сумнівів.

Епатажна Дарина Храмова виконала не менш епатажну пісню - Dangerous Woman. Однак Тіна Кароль сказала, що "покинути проект квартету я не можу дати".

Ніка Тупилко виступала останньою і могла посунути той самий квартет з четвертого крісла. Круте виконання cover-версії пісні "Вахтерам" допомогло їй зайняти четверте крісло і стати останньою учасницею команди Тіни Кароль.

Наступного тижня на глядачів чекають прямі ефіри.