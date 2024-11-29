“Піккардійська Терція" подарує різдвяно-новорічний настрій українцям: де і коли

Де і коли можна відвідати концерти

Тур охопить десятки міст: від західних областей до південних і східних регіонів країни та триватиме з 6 грудня до 21 січня.

Святкова програма, наповнена різдвяними хітами, колядками й прем’єрами, стане символом єдності України та її святкування Різдва разом із усім світом.

“Різдво - це свято надії, світла й віри. Ми прагнемо, щоб кожен наш концерт став маленьким святом, що зігріє серця слухачів і допоможе зібрати підтримку для наших воїнів. Адже лише завдяки ним ми маємо змогу творити й жити!” - наголошують учасники формації.

Ключові дати туру:

6 грудня - Івано-Франківськ (Драмтеатр, початок об 19:00)

7 грудня - Кам’янець-Подільський (Міський будинок культури, початок об 18:00)

8 грудня - Хмельницький (Філармонія, початок об 19:00)

9 грудня - Чернівці (Драмтеатр, початок об 19:00)

10 грудня - Черкаси (ПК "Дружби народів", початок об 18:00)

11 грудня- Полтава (ПД "Листопад", початок об 18:00)

12 грудня - Дніпро (ПК "Шинник", початок об 18:00)

13 грудня - Запоріжжя (Філармонія, початок об 18:00)

16 грудня - Одеса (Музкомедія, початок об 18:00)

19 грудня - Луцьк (Драмтеатр, початок об 19:00)

20 грудня - Рівне (Драмтеатр, початок об 19:00)

22 грудня - Житомир (Телецентр, початок об 18:00)

23 грудня - Вінниця (Драмтеатр, початок об 18:00)

19 січня - Київ (МЦКМ “Жовтневий палац”, початок об 17:00)

21 січня - Львів (Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, початок об 17:00 та 19:30)

Дати туру “Пікардійської Терції" у грудні і січні

Усі концерти, сповнені святкової магії, стануть не лише музичним подарунком для шанувальників, а й внеском у підтримку Збройних сил України, бо усі виступи матимуть благодійний характер.

Нагадаємо, що "Піккардійська Терція" - це легенда української музики, унікальна акапельна формація, що вже понад три десятиліття зачаровує слухачів. Їхні голоси замінюють оркестр, а репертуар охоплює сотні пісень від колядок до сучасної музики.