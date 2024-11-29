“Піккардійська Терція" подарує різдвяно-новорічний настрій українцям: де і коли

Культовий гурт “Піккардійська Терція" вирушає зі святковими різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур Україною.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, де і коли можна буде відвідати концерти колективу, щоб не лише поринути у казку, а й допомогти ЗСУ.
Тур охопить десятки міст: від західних областей до південних і східних регіонів країни та триватиме з 6 грудня до 21 січня.
Святкова програма, наповнена різдвяними хітами, колядками й прем’єрами, стане символом єдності України та її святкування Різдва разом із усім світом.
“Різдво - це свято надії, світла й віри. Ми прагнемо, щоб кожен наш концерт став маленьким святом, що зігріє серця слухачів і допоможе зібрати підтримку для наших воїнів. Адже лише завдяки ним ми маємо змогу творити й жити!” - наголошують учасники формації.
Дати туру “Пікардійської Терції" у грудні і січні
Усі концерти, сповнені святкової магії, стануть не лише музичним подарунком для шанувальників, а й внеском у підтримку Збройних сил України, бо усі виступи матимуть благодійний характер.
Нагадаємо, що "Піккардійська Терція" - це легенда української музики, унікальна акапельна формація, що вже понад три десятиліття зачаровує слухачів. Їхні голоси замінюють оркестр, а репертуар охоплює сотні пісень від колядок до сучасної музики.
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