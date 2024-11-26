Свіже, нове, несхоже на інше. 9 кращих пісень артистів, які виступлять на концерті "ГОМІН"
29 листопада київський клуб ATLAS перетвориться на осередок сучасної української музики. Другий фестиваль "ГОМІН" об'єднає на одному сценічному майданчику трьох яскравих артистів: Blooms Corda, Мію Рамарі та ba.latskii.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує послухати найкращі і найхітовіші треки цих артистів, а також розповідає більше про концерт.
Що відомо про "ГОМІН"
“ГОМІН - це щось свіже, нове, несхоже на інше. Ми існуємо, щоб ви насолоджувалися різноманіттям музики та звучань на нашому шляху, щоб ми разом ставали одним цілим і любили те, що близьке кожному з нас: наше, якісне і рідне", - говорить співзасновниця заходу Крістіна Гороховська.
Чому варто відвідати концерт:
- Відкрити для себе нових артистів й познайомитись з яскравими представниками сучасної української музики.
- Підтримати українську культуру: Долучитися до розвитку української музичної сцени.
- Стати частиною спільноти, познайомитися з однодумцями, відчути атмосферу єднання.
- Зробити добру справу. Частина коштів, зібраних на концерті, буде спрямована на підтримку спецпідрозділів ГУР МО України та благодійного фонду Діани Подолянчук.
Кращі пісні артистів-учасників концерту "ГОМІН-2"
Blooms Corda: магія інді-фанкі-джазу
Хедлайнери події, гурт Blooms Corda, - знані артисти та яскраві представники сучасної української сцени, чий музичний стиль здатен перенести слухача у особливий світ звуків і емоцій.
"Може"
"Даня у клітці зі спогадами"
"Слоу моушн"
Мія Рамарі: інді-поп з джазовими акцентами
Пісні Мії Рамарі проймають серце, проводячи через всю палітру емоцій - від суму до щастя. Мія відома своєю емоційною глибиною та унікальним стилем, що поєднує легкість інді з чуттєвістю джазу.
"Квартали"
"Не дивись на мене"
"Нема любові"
ba.latskii: глибина та чесність
Київський гурт ba.latskii завоював серця слухачів своєю проникливою музикою та щирими текстами, що зачіпають буденні теми. Ці пісні звучать близько кожному з нас, підкорюючи своєю простотою та щирістю.
"Ти так мало говориш"
"Обійми"
"Ти сонце я сніг"
Додамо, що цей проєкт є важливим кроком для підтримки нової української музики. На своєму дебютному заході “ГОМІН" об'єднав перспективних молодих артистів: SAD NOVELIST, Oi FUSK, СКАЖИ ЩОСЬ ПОГАНЕ і FIGURAT. Квитки на другий захід, що відбудеться 29 листопада, можна купити за посиланням. Їхня вартість стартує від 500 грн.
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