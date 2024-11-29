"Пиккардийская Терция" подарит рождественско-новогоднее настроение украинцам: где и когда

Культовая группа "Пиккардийская Терция" отправляется с праздничными рождественскими концертами во всеукраинский благотворительный тур по Украине.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и когда можно будет посетить концерты коллектива, чтобы не только окунуться в сказку, но и помочь ВСУ.
Тур охватит десятки городов: от западных областей до южных и восточных регионов страны и продлится с 6 декабря по 21 января.
Праздничная программа, наполненная рождественскими хитами, колядками и премьерами, станет символом единства Украины и ее празднования Рождества вместе со всем миром.
"Рождество - это праздник надежды, света и веры. Мы хотим, чтобы каждый наш концерт стал маленьким праздником, который согреет сердца слушателей и поможет собрать поддержку для наших воинов. Ведь только благодаря им мы можем творить и жить!" - отмечают участники формации.
Дать туру "Пикардийской Терции" в декабре и январе
Все концерты, полные праздничной магии, станут не только музыкальным подарком для поклонников, но и вкладом в поддержку Вооруженных сил Украины, потому что все выступления будут иметь благотворительный характер.
Напомним, что "Пиккардийская Терция" - это легенда украинской музыки, уникальная акапельная формация, которая уже более трех десятилетий очаровывает слушателей. Их голоса заменяют оркестр, а репертуар охватывает сотни песен от колядок до современной музыки.
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