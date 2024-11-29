"Пиккардийская Терция" подарит рождественско-новогоднее настроение украинцам: где и когда

Где и когда можно посетить концерты

Тур охватит десятки городов: от западных областей до южных и восточных регионов страны и продлится с 6 декабря по 21 января.

Праздничная программа, наполненная рождественскими хитами, колядками и премьерами, станет символом единства Украины и ее празднования Рождества вместе со всем миром.

"Рождество - это праздник надежды, света и веры. Мы хотим, чтобы каждый наш концерт стал маленьким праздником, который согреет сердца слушателей и поможет собрать поддержку для наших воинов. Ведь только благодаря им мы можем творить и жить!" - отмечают участники формации.

Ключевые даты тура:

6 декабря - Ивано-Франковск (Драмтеатр, начало в 19:00)

7 декабря - Каменец-Подольский (Городской дом культуры, начало в 18:00)

8 декабря - Хмельницкий (Филармония, начало в 19:00)

9 декабря - Черновцы (Драмтеатр, начало в 19:00)

10 декабря - Черкассы (ПК "Дружбы народов", начало в 18:00)

11 декабря - Полтава (НД "Ноябрь", начало в 18:00)

12 декабря - Днепр (ПК "Шинник", начало в 18:00)

13 декабря - Запорожье (Филармония, начало в 18:00)

16 декабря - Одесса (Музкомедия, начало в 18:00)

19 декабря - Луцк (Драмтеатр, начало в 19:00)

20 декабря - Ровно (Драмтеатр, начало в 19:00)

22 декабря - Житомир (Телецентр, начало в 18:00)

23 декабря - Винница (Драмтеатр, начало в 18:00)

19 января - Киев (МЦКИ "Октябрьский дворец", начало в 17:00)

21 января - Львов (Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, начало в 17:00 и 19:30)

Дать туру "Пикардийской Терции" в декабре и январе

Все концерты, полные праздничной магии, станут не только музыкальным подарком для поклонников, но и вкладом в поддержку Вооруженных сил Украины, потому что все выступления будут иметь благотворительный характер.

Напомним, что "Пиккардийская Терция" - это легенда украинской музыки, уникальная акапельная формация, которая уже более трех десятилетий очаровывает слушателей. Их голоса заменяют оркестр, а репертуар охватывает сотни песен от колядок до современной музыки.