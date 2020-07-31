нелінуйсярухайся: украинцев призывают быть спортивными и здоровыми (видео)

Всех украинцев призывают поддержать тренд здорового образа жизни и "не лениться - двигаться". Сделать это каждый желающий может в выходные на территории НСК "Олимпийский" в Киеве, которая каждый раз адаптируется под разные виды спорта.

С инициативой, которая консолидирует украинцев в борьбе за здоровое будущее нации, выступили Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" и Министерство молодежи и спорта.

Своей целью организаторы "руханок" видят популяризацию занятий физкультурой и спортом и ведения здорового образа жизни среди всех возрастных групп и слоев населения, особенно - детей и молодежи.

Заметим, что ближайший спортивный пространство #нелінуйсярухайся будет организовано возле "Олимпийского" уже 1 августа. Каждый желающий сможет проявить себя в тренировках по баскетболу, воркауту, футболу, панкратиону, айкидо, ММА, черлидинга, кроссминтона, а также получить множество мастер-классов от выдающихся украинских спортсменов.

Программа спортивного пространства на "Олимпийском" на 1 августа (facebook.com/sport4allua)

Добавим, что в предыдущей "руханці" на "Олимпийском" принял участие первый украинец - обладатель титула Mr Universe в категории Men's Physique Владимир Осник.

"Люди привыкли идти за тем, кто смог достичь своей цели. Именно поэтому мы приглашаем вести разминки спортсменов, которые тяжелым трудом смогли достичь немалых достижений как и в своих дисциплинах, так и в своей жизни. Одним из них стал Владимир Осник, обладатель титула Mr Universe в категории Men's Physique. На нашем мероприятии Владимир показал универсальную программу, которую облюбовали участники "руханки". Мы благодарны Владимиру, и приглашаем его на наши следующие мероприятия!" - говорится на Facebook-странице "Спорт для всех".

Владимир Осник принял участие в "руханці" от "Спорт для всех"

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