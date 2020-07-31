нелінуйсярухайся: українців закликають бути спортивними й здоровими (відео)

Усіх українців закликають підтримати тренд здорового способу життя та "не лінуватися - рухатись". Зробити це кожен бажаючий може у вихідні на території НСК "Олімпійський" у Києві, яка щоразу адаптується під різні види спорту.

З ініціативою, яка консолідує українців у боротьбі за здорове майбутнє нації, виступили Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" і Міністерство молоді та спорту.

Своєю метою організатори руханок вбачають популяризацію занять фізкультурою і спортом та ведення здорового способу життя серед всіх вікових груп та верств населення, особливо – дітей та молоді.

Зауважимо, що найближчий спортивний простір #нелінуйсярухайся буде організовано біля "Олімпійського" вже 1 серпня. Кожен охочий зможе проявити себе у тренуваннях з баскетболу, воркауту, футболу, панкратіону, айкідо, ММА, черлідінгу, кроссмінтона, а також отримати безліч майстер-класів від видатних українських спортсменів.

Програма спортивного простору на "Олімпійському" на 1 серпня (facebook.com/sport4allua)

Додамо, що у попередній руханці на "Олімпійському" взяв участь перший українець - володар титулу Mr. Universe в категорії Men's Physique Володимир Осник.

"Люди звикли йти за тим, хто зміг досягнути своєї мети. Саме тому ми запрошуємо вести руханки спортсменів, які важкою працею змогли досягнути неабияких досягнень як і у своїх дисциплінах, так і у своєму житті. Одним із них став Володимир Осник, володар титулу Mr. Universe в категорії Men’s Physique. На нашому заході Володимир показав універсальну програму, яку вподобали учасники руханки. Ми вдячні Володимиру, та запрошуємо його на наші наступні заходи!" - йдеться на Facebook-сторінці "Спорт для всіх".

Володимир Осник взяв участь в руханці від "Спорт для всіх"

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