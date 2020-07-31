нелінуйсярухайся: украинцев призывают быть спортивными и здоровыми (видео)

Владимир Осник поддержал инициативу #нелінуйсярухайся (фото: facebook.com/sport4allua)

Каждый желающий может бесплатно заниматься спортом на НСК "Олимпийский"

Всех украинцев призывают поддержать тренд здорового образа жизни и "не лениться - двигаться". Сделать это каждый желающий может в выходные на территории НСК "Олимпийский" в Киеве, которая каждый раз адаптируется под разные виды спорта.

С инициативой, которая консолидирует украинцев в борьбе за здоровое будущее нации, выступили Всеукраинский центр физического здоровья населения "Спорт для всех" и Министерство молодежи и спорта.

Своей целью организаторы "руханок" видят популяризацию занятий физкультурой и спортом и ведения здорового образа жизни среди всех возрастных групп и слоев населения, особенно - детей и молодежи.

Заметим, что ближайший спортивный пространство #нелінуйсярухайся будет организовано возле "Олимпийского" уже 1 августа. Каждый желающий сможет проявить себя в тренировках по баскетболу, воркауту, футболу, панкратиону, айкидо, ММА, черлидинга, кроссминтона, а также получить множество мастер-классов от выдающихся украинских спортсменов.

Программа спортивного пространства на "Олимпийском" на 1 августа (facebook.com/sport4allua)

Добавим, что в предыдущей "руханці" на "Олимпийском" принял участие первый украинец - обладатель титула Mr Universe в категории Men's Physique Владимир Осник.

"Люди привыкли идти за тем, кто смог достичь своей цели. Именно поэтому мы приглашаем вести разминки спортсменов, которые тяжелым трудом смогли достичь немалых достижений как и в своих дисциплинах, так и в своей жизни. Одним из них стал Владимир Осник, обладатель титула Mr Universe в категории Men's Physique. На нашем мероприятии Владимир показал универсальную программу, которую облюбовали участники "руханки". Мы благодарны Владимиру, и приглашаем его на наши следующие мероприятия!" - говорится на Facebook-странице "Спорт для всех".

Владимир Осник на Спортивном пространстве от "Спорт для Всех" Люди привыкли идти за тем, кто смог достичь своей цели Именно поэтому мы приглашаем вести разминки спортсменов, которые тяжелым трудом смогли достичь немалых достижений как и в своих дисциплинах, так и в своей жизни. Одним из них стал Volodymyr Osnik, обладателем титула Mr Universe в категории men's Physique. На нашем мероприятии Владимир показал универсальную программу, которую облюбовали участники движухи. Мы благодарны Владимиру, и приглашаем его на наши следующие мероприятия! #нелінуйсярухайся Министерство молодежи и спорта Украины Olympic NSC Опубликовано Спорт для всех/Sport for All Ukraine Среда, 29 июля 2020 г.

Владимир Осник принял участие в "руханці" от "Спорт для всех"

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