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#нелінуйсярухайся: українців закликають бути спортивними й здоровими (відео)

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 13:24
#нелінуйсярухайся: українців закликають бути спортивними й здоровими (відео)
Володимир Осник підтримав ініціативу #нелінуйсярухайся (фото: facebook.com/sport4allua)
Автор: Дмитрий Войналович

Кожен бажаючий може безкоштовно займатися спортом на НСК "Олімпійський"

Усіх українців закликають підтримати тренд здорового способу життя та "не лінуватися - рухатись". Зробити це кожен бажаючий може у вихідні на території НСК "Олімпійський" у Києві, яка щоразу адаптується під різні види спорту.

З ініціативою, яка консолідує українців у боротьбі за здорове майбутнє нації, виступили Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" і Міністерство молоді та спорту.

Своєю метою організатори руханок вбачають популяризацію занять фізкультурою і спортом та ведення здорового способу життя серед всіх вікових груп та верств населення, особливо – дітей та молоді.

Зауважимо, що найближчий спортивний простір #нелінуйсярухайся буде організовано біля "Олімпійського" вже 1 серпня. Кожен охочий зможе проявити себе у тренуваннях з баскетболу, воркауту, футболу, панкратіону, айкідо, ММА, черлідінгу, кроссмінтона, а також отримати безліч майстер-класів від видатних українських спортсменів.

#нелінуйсярухайся: українців закликають бути спортивними й здоровими (відео)

Програма спортивного простору на "Олімпійському" на 1 серпня (facebook.com/sport4allua)

Додамо, що у попередній руханці на "Олімпійському" взяв участь перший українець - володар титулу Mr. Universe в категорії Men's Physique Володимир Осник.

"Люди звикли йти за тим, хто зміг досягнути своєї мети. Саме тому ми запрошуємо вести руханки спортсменів, які важкою працею змогли досягнути неабияких досягнень як і у своїх дисциплінах, так і у своєму житті. Одним із них став Володимир Осник, володар титулу Mr. Universe в категорії Men’s Physique. На нашому заході Володимир показав універсальну програму, яку вподобали учасники руханки. Ми вдячні Володимиру, та запрошуємо його на наші наступні заходи!" - йдеться на Facebook-сторінці "Спорт для всіх".

Володимир Осник на Спортивному просторі від "Спорт для Всіх"

Люди звикли йти за тим, хто зміг досягнути своєї мети Саме тому ми запрошуємо вести руханки спортсменів, які важкою працею змогли досягнути неабияких досягнень як і у своїх дисциплінах, так і у своєму житті. Одним із них став Volodymyr Osnik, володарем титулу Mr. Universe в категорії Men’s Physique. На нашому заході Володимир показав універсальну програму, яку вподобали учасники руханки. Ми вдячні Володимиру, та запрошуємо його на наші наступні заходи! #нелінуйсярухайся Міністерство молоді та спорту України Olympic NSC

Опубліковано Спорт для всіх/Sport for All Ukraine Середа, 29 липня 2020 р.

Володимир Осник взяв участь в руханці від "Спорт для всіх"

Раніше ми писали, що 11-річна українка встановила приголомшливий силовий рекорд.

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