"Не шкодую про своє рішення": Влад Дарвін пояснив, чому його дружина з сином не виїхали з України

"На початку повномасштабного вторгнення я пропонував дружині покинути Україну. І був готовий зробити максимум для її комфорту. Порадившись, ми вирішили, що Христина з сином залишиться в Україні", - говорить співак.

Влад знайшов людей, які допомогли вивезти дружину з маленьким сином - Рональд народився у травні 2021 року - на захід України до друзів сім’ї.

Сам же артист залишився в Києві.

"У столиці було активне волонтерство, місто постійно оборонялося. А після відступу російських військ було багато роботи по деокупованих містах Київщини і Чернігівщини", - згадує він.

Але за два з половиною місяці співак забрав Христину з Рональдом додому в Київ.

"Дружині було дуже важко без мене; через це страждав і син, якому на той момент виповнився лише рік. Вона просила: "Забери нас. Нам погано. Краще з тобою в Києві, хай навіть в укритті, ніж в найкрасивіших містах світу без тебе. Без тебе життя не життя". Я не шкодую про своє рішення", - зізнається він.

Чим зараз займається Влад Дарвін?

В 2022 році Влад ініціював кілька мистецьких проєктів. Серед них можна виділити естафету серед учасників Євробачення The Power of Hope Ukraine на підтримку волонтерських зборів для України.

Також він записав пісню "З Україною разом" для закупівлі 1000 бронежилетів для ЗСУ.

"У 2023-му продовжу розвивати благодійний каталог музичних фольк-семплів DJ for Ukraine для допомоги ЗСУ і постраждалим від війни дітям, та виступати для поранених військових у шпиталях", - каже Дарвін.

Також додамо, що днями вийшов новий live-альбом та живий концерт Darwin & Alyosha, який мав побачити світ ще минулого року.

Усі пісні з "живої" платівки Влада і Олени можна слухати за посиланням.