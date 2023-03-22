"Не жалею о своем решении": Влад Дарвин объяснил, почему его жена с сыном не уехали из Украины

"В начале полномасштабного вторжения я предлагал жене покинуть Украину. И был готов сделать максимум для ее комфорта. Посоветовавшись, мы решили, что Кристина с сыном останется в Украине", - говорит певец.

Влад нашел людей, которые помогли вывезти жену с маленьким сыном - Рональд родился в мае 2021 года - на запад Украины к друзьям семьи.

Сам артист остался в Киеве.

"В столице было активное волонтерство, город постоянно оборонялся. А после отступления русских войск было много работы по деоккупированным городам Киевской и Черниговской областей", - вспоминает он.

Но через два с половиной месяца певец забрал Кристину с Рональдом домой в Киев.

"Жене было очень тяжело без меня; поэтому страдал и сын, которому на тот момент исполнился всего год. Она просила: "Забери нас. Нам плохо. Лучше с тобой в Киеве, пусть даже в укрытии, чем в самых красивых городах мира без тебя. Без тебя жизнь не жизнь". Я не жалею о своем решении", - признается он.

Чем сейчас занимается Влад Дарвин?

В 2022 году Влад инициировал несколько художественных проектов. Среди них можно выделить эстафету среди участников Евровидения The Power of Hope Ukraine в поддержку волонтерского собрания для Украины.

Также он записал песню "З Україною разом" для закупки 1000 бронежилетов для ВСУ.

"В 2023 году продолжу развивать благотворительный каталог музыкальных фольк-семплей DJ for Ukraine для помощи ВСУ и пострадавшим от войны детям, и выступать для раненых военных в госпиталях", - говорит Дарвин.

Также добавим, что на днях вышел новый live-альбом и живой концерт Darwin & Alyosha, который должен был выйти в свет еще в прошлом году.

Все песни из "живой" пластинки Влада и Елены можно слушать по ссылке.