"Мені боляче". Відома українська співачка йде зі сцени: яка причина

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова артистки в ефірі ТРК "Перший Західний".

За словами співачки, основна причина її рішення - неабияке виснаження. Адже вона активно дає благодійні концерти і намагається якомога більше працювати, щоб знайти гроші на допомогу українським військовим.

Однак виконавиця наразі просто виснажена, тож їй необхідно перепочити. При цьому Оксана наголосила, що “навіть у часи хвороби не зробила тієї паузи, яку мала б мати”.

“Мені боляче, що я нічого не роблю. І я постійно себе товчу, щоб ті гроші знайти. Але я відчуваю, що мені теж треба якийсь видих… Я беру відпустку", - сказала зірка.

У творчій відпустці Муха планує перебувати близько року.

Оксана Муха планує піти у відпустку на рік (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

Що відомо про Оксану Муху

Оксана Муха - це українська співачка, яка підкорила серця багатьох меломанів своїм ніжним і проникливим голосом. Її творчість поєднує в собі глибину української народної пісні, вишуканість класики та сучасні аранжування.

Широкому загалу Муха стала відомою після перемоги в 9 сезоні шоу "Голос країни", де її тренером був співак Дан Балан. Згодом вийшов кліп на їхню дуетну композицію “Треба".

У 2022 році Муха зіткнулася з важким випробуванням - онкологічною хворобою (фото: facebook.com/Oksana.Mukha.Music)

У вересні 2022 року Муха зізналася, що зіштовхнулася з важким випробуванням - онкологічним захворюванням (з яким саме - невідомо). Однак, завдяки силі духу і підтримці близьких, вона змогла перемогти хворобу і повернутися на сцену.

Зараз виконавиця разом із сином мешкає у Львові.