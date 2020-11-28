Сенцов эмоционально высказался о Голодоморе: все его поддержали

Сенцов заявил, что некоторые украинцы хотят вернуться в СССР, потому что не знают о Голодоморе
Память жертв Голодомора 1932-1933 годов сегодня, 28 ноября, почтил освобожденный политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов. Украинец сделал емоциное заявление в Facebook, которое спустя несколько часов поддержали тысячи соотечественников.
Так, на своей странице в Facebook Сенцов, который также в российской тюрьме пережил ужасные издевательства и голод, высказал мнение, что процент людей в Украине скучает по СССР, потому что за время независимости с населением не проводили достаточно просветительской работы.
А потому, если бы всем украинцам должным образом рассказывали, что руководство Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным создало искусственный массовый голод, чтобы уничтожить украинцев и независимое Украинское государство, то подобной ностальгии не было.
"Если бы все годы независимости Украины о Голодоморе рассказывали как надо, то людей, которые еще тоскуют по СССР, было бы значительно меньше", - написал он в заметке.
Пост Олега Сенцова набрал уже четыре тысячи предпочтений и почти две сотни комментариев. Украинцы вполне солидарны с режиссером и также присоединились к чествованию памяти жертв Голодомора:
Напомним, сегодня, 28 ноября, Украина чтит память жертв Голодомора с учетом ограничений на проведение массовых мемориальных мероприятий. Каждый может присоединиться в домашних условиях до Общенациональной минуты молчания в 16:00.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вандалы повредили мемориальную доску детям-жертвам Голодомора.