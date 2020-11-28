Сенцов емоційно висловився про Голодомор: усі його підтримали

Сенцов заявив, що деякі українці хочуть повернутися в СРСР, бо не знають про Голодомор
Пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років сьогодні, 28 листопада, вшанував звільнений політв'язень, український режисер Олег Сенцов. Українець зробив емоціну заяву в Facebook, яка за кілька годин підтримали тисячі співвітчизників.
Так, на своїй сторінці у Facebook Сенцов, який також у російській в'язниці пережив жахливі знущання і голод, висловив думку, що відсоток людей в Україні сумує за СРСР, бо за часи Незалежності з населенням не проводили достатньо просвітницької роботи.
А тому, якби всім українцям належним чином розповідали, що керівництво Радянського Союзу на чолі з Йосифом Сталіним створило штучний масовий голод, щоб знищити українців та незалежну Українську державу, то подібної ностальгії не було б.
"Якби усі роки незалежності України про Голодомор розповідали як треба, то людей, які ще сумують за СРСР, було б значно менше", - написав він у дописі.
Пост Олега Сенцова набрав вже чотири тисячі вподобань і майже дві сотні коментарів. Українці цілком солідарні з режисером і також доєдналися до вшанування пам'яті жертв Голодомору:
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору з урахуванням обмежень на проведення масових меморіальних заходів. Кожен може долучитися в домашніх умовах до Загальнонаціональної хвилини мовчання о 16:00.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку дітям-жертвам Голодомору.