Сенцов емоційно висловився про Голодомор: усі його підтримали

Пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років сьогодні, 28 листопада, вшанував звільнений політв'язень, український режисер Олег Сенцов. Українець зробив емоціну заяву в Facebook, яка за кілька годин підтримали тисячі співвітчизників.

Так, на своїй сторінці у Facebook Сенцов, який також у російській в'язниці пережив жахливі знущання і голод, висловив думку, що відсоток людей в Україні сумує за СРСР, бо за часи Незалежності з населенням не проводили достатньо просвітницької роботи.

А тому, якби всім українцям належним чином розповідали, що керівництво Радянського Союзу на чолі з Йосифом Сталіним створило штучний масовий голод, щоб знищити українців та незалежну Українську державу, то подібної ностальгії не було б.

"Якби усі роки незалежності України про Голодомор розповідали як треба, то людей, які ще сумують за СРСР, було б значно менше", - написав він у дописі.

Пост Олега Сенцова набрав вже чотири тисячі вподобань і майже дві сотні коментарів. Українці цілком солідарні з режисером і також доєдналися до вшанування пам'яті жертв Голодомору:

І ще краще відкрити всі архіви і назвати всі прізвища, тоді нащадки тих, хто був винний у вбивстві мільйонів українців, самі покинуть Україну, і таких, хто згадує красиве і в кого ностальгія за минулим СРСР, стане менше.

Мені здається, в Україні голодомор і репресії зачепили кожну родину. Тому дивно, як багато людей ще хочуть назад, в "совок". Дивно і боляче

Не факт. Немає в нашого народу пам'яті. Дуже швидко ми забуваємо зло, яке було проти нас. Страшні муки пережили предки, а вони голосують за "русский мир". Ні гідності , ні пам'яті.....Дуже шкода. Молімось за тих хто помер і щоб Бог дав нам розуму.

Вічна пам'ять. Ми пам'ятаємо, тому не припинимо боротьби!

Вірно. Багато було замовчування заляканих, хто пережив цю трагедію знищення українців - і тих хто байдужий.

На жаль, ті що вижили, боялися про те розповідати.Навіть власним онукам.

Як би була політика, яка б була налаштована на показ українських фільмів, розповідати про українську історію, робили подорожі по Україні, то й у 2014 році все склалося інакше.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Україна вшановує пам'ять жертв Голодомору з урахуванням обмежень на проведення масових меморіальних заходів. Кожен може долучитися в домашніх умовах до Загальнонаціональної хвилини мовчання о 16:00.

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі вандали пошкодили меморіальну дошку дітям-жертвам Голодомору.