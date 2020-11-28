Столичные Позняки всколыхнула стрельба: неизвестные напали на элитный Mercedes

В Киеве на Позняках утром субботы, 28 ноября, произошла стрельба. На улице Драгоманова неизвестные расстреляли элитный автомобиль Mercedes.

Как пишет сообщество dtp.kiev.ua, автомобиль Mercedes якобы зарегистрирован на 20-летнего парня. Злоумышленники испортили лобовое стекло и капот иномарки.

На Позняках в Киеве обстреляли автомобиль (фото: t.me/KyivOperativ/)

В салоне авто ни водителя, ни пассажиров не было, поэтому жертв удалось избежать. На месте инцидента возле обстрелянного Mercedes лежал автомат. Предварительно, его оставили злоумышленники и это может быть АК47.

Сейчас на месте работает полиция, которая устанавливает все обстоятельства стрельбы.

Полицейские работают на месте обстрела иномарки (фото: t.me/KyivOperativ/)

"К счастью, никто не пострадал, поскольку в авто никого не было. Похоже, что владелец (2000 года рождения) таким образом о чем-то предупреждают", - говорится в сообщении.

Видео с места инцидента на Позняках, где обстреляли авто, можно посмотреть по этой ссылке.

Напомним, в Киеве возле станции метро "Академгородок" загорелась маршрутка. Огонь охватил транспортное средство полностью.

Ранее мы писали, что в центре Киева мужчина устроил стрельбу.