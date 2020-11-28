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Столичні Позняки сколихнула стрілянина: невідомі напали на елітний Mercedes

Автор: Анжеліка Галушко

Елітний Mercedes обстріляли з автомата

У Києві на Позняках вранці суботи, 28 листопада, сталася стрілянина. На вулиці Драгоманова невідомі розстріляли елітний автомобіль Mercedes.

Як пише спільнота dtp.kiev.ua, автівка Mercedes нібито зареєстрована на 20-річного хлопця. Зловмисники понівечили лобове скло та капот іномарки.

На Позняках у Києві обстріляли автомобіль (фото:t.me/KyivOperativ/)

У салоні авто ані водія, ані пасажирів не було, тому жертв вдалося уникнути. На місці інциденту біля обстріляного Mercedes лежав автомат. Попередньо, його залишили зловмисники і це може бути АК47.

Зараз на місці працює поліція, яка встановлює всі обставини стрілянини.

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Поліцейські працюють на місці обстрілу іномарки (фото: t.me/KyivOperativ/)

"На щастя, ніхто не постраждав, оскільки в авто нікого не було. Схоже, що власника (2000-го року народження) таким чином про щось попереджають", - йдеться в повідомленні.

Відео із місця інциденту на Позняках, де обстріляли автівку, можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, у Києві біля станції метро "Академмістечко" загорілася маршрутка. Вогонь охопив транспортний засіб повністю.

Раніше ми писали, що у центрі Києва чоловік влаштував стрілянину.

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