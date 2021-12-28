Чем жил рынок недвижимости Украины в 2021-м году: ТОП-9 событий, которые повлияют на каждого

Ценовая лихорадка, активное строительство, новый виток скандалов с недостроями, выход долгожданных торговых операторов и скандальная приватизация госимущества – чем запомнится 2021-й год на рынке недвижимости Украины?

РБК-Украина Realty составил подборку самых значимых событий и ключевых трендов в сфере недвижимости, которые мы наблюдали в уходящем году.

Активизация строительства жилья

На стройплощадках возобновляются активные работы, а количество самих стройплощадок растет. Уходящий год стал периодом активизации строительства жилья, удельный вес которого в общем объеме строительных работ составляет около трети – 33,2%.

Львиная доля строек традиционно приходится на Киев и область: здесь, по данным ЛУН, насчитывается около четверти всех стройплощадок по стране.

К октябрю 2021 года, по информации Госстата, индекс строительной продукции составил 0,5%, в то время как объемы возведения жилья за период с января по октябрь показали рост почти 20%. В сравнении с результатами прошлого года: строительство жилья выросло на 29%.

По прогнозам аналитиков, темпы строительства жилья в целом по 2021-му году могут вырасти более чем на четверть.

Подорожание стройматериалов

На конец этого года, по прогнозам аналитиков, индекс цен на стройматериалы вырастет в среднем до 17%. А по отдельным позициям цены уже поднялись на треть и больше. Цепная реакция не заставила себя долго ждать: подорожание стройматериалов вкупе с повышением стоимости строительно-монтажных работ подняло в цене себестоимость строительства. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

В будущем году, как ожидается, цены на стройматериалы будут расти еще более стремительно. Причины: повышение цен на природный газ и тарифа на железнодорожные грузовые перевозки уже с января.

Рост цен на недвижимость

В течение года цена на жилье росла как на первичном, так и на вторичном рынках. Диапазон подорожания в разных сегментах и регионах балансирует от 7% до 35%. Такого скачка не наблюдалось уже несколько лет. К осени цены в целом стабилизировались, а в некоторых областях даже откатились на 1,5-3%. К октябрю вторичный рынок вышел на плато. В то же время новостройки, главным образом в столице, продолжили дорожать.

Киев и область традиционно остаются в лидерах роста цен. С января по декабрь, по замерам портала ЛУН, первичка в Киеве подорожала на 31,5% в долларовом эквиваленте – с 980 до 1290 долларов за кв.м. А вторичный рынок, по данным АН «Благовест», с января по ноябрь вырос в цене на 14,5%.

В минувшем году этот показатель был 6% и 9,5% соответственно.

Аналитики связывают подорожание жилья с тремя основными факторами:

ростом себестоимости строительства;

значительной активизацией покупательского спроса;

стартом государственных ипотечных программ.

Спрос на квартиры

Пандемия и вынужденный домашний режим заставили украинцев переоценить роль собственного жилья: в уходящем году многие занялись решением квартирого вопроса. Активизировались также инвесторы в квадратные метры.

Как результат: количество покупателей на рынке в этом году превышало количество предложений в соотношении 60% на 40%. На каждых 5 покупателей можно было найти лишь 4 квартиры. Дефицит предложения породил ажиотаж. Фото: freepik.com

Наиболее заметно тенденция проявилась во втором и третьем кварталах – люди старались закрыть сделки до начала учебного года и старта делового сезона. Тогда же наиболее активно росли и цены.

Бум на рынке загородной недвижимости

В этом году, продолжая тенденцию карантинного 2020 – все больше людей обратили свое внимание на жилье за городом. Спрос на различные форматы загородного жилья (коттеджи, таунхаусы, малоэтажные ЖК) и земельные участки под частную застройку (площадью до 10 соток) вырос, в зависимости от направления, от 30% до 50%. Как результат, стоимость квадратного метра также выросла до 40%, в зависимости от расположения, инфраструктуры, ремонта и других факторов.

За 2021 год показатель роста рынков составил:

жилье в Киеве – на 25%;

загородное частное жилье – на 30%;

концептуальные проекты за городом – на 50%.

На сегодня в радиусе 30 км от Киева насчитывается порядка 370 коттеджных городков. Важным фактором выбора остаются – доступность к столице, рекреационный потенциал (лес, водоем, экология), наличие торговой и социальной инфраструктуры на месте, а также сформированное комьюнити единомышленников. Фото: freepik.com

Протесты инвесторов "Аркады"

Уходящий год для строительного рынка столицы прошел на фоне бессрочных акций инвесторов недостроев банка "Аркада", которые продолжаются с 2020-го.

Напомним, АО АКБ "Аркада" с 2014 по 2020 годы привлекал средства инвесторов под строительство трех проектов: ЖК "Патриотика", ЖК "Патриотика на озерах" и ЖК "Эврика". В 2019 году строительство почти всех объектов остановилось, а летом прошлого года НБУ признал банк неплатежеспособным. На стадии строительства с разной степенью готовности были заморожены 33 дома. Пострадавшими были признаны 13 тысяч инвесторов.

Весной этого года в КМДА столичная власть, представители инвесторов и девелопера Stolitsa Group подписали меморандум о достройке домов "Аркады". Девелопер взял на себя обязательство достроить объекты взамен на выделение столичными властями 176 га под строительство. Однако выделение земли застопорилось. Фото: ЖК "Патриотика на озерах" (kievvlast.com.ua)

Stolitsa Group в свою очередь предложила инвесторам очень длинные сроки сдачи в эксплуатацию – до 2030 года, что вызвало возмущение. В результате девелопер приостановил выполнение меморандума и заморозил работы на площадках. Впрочем, о полном выходе из проекта застройщик так и не заявил.

Приватизация "Большевика"

В октябре Фонд госимущества продал "Первый киевский машиностроительный завод "Большевик" за 1,429 млрд грн. Торги прошли стремительно – около десяти минут. Участники повысили цену всего дважды на 2,8%. Выиграл один из трех допущенных участников – ООО "Дженерал Коммерс",– связанный с бизнесменами Василием Хмельницким, Игорем Хижняком и Александром Барановым.

Сейчас приватизация "Большевика" все еще не завершена: Антимонопольный комитет продолжает изучение обстоятельств продажи – несмотря на то, что "Дженерал Комерс" уже рассчиталась за приобретение, направив в бюджет 1,4 млрд грн, АМКУ проверяет соблюдения законности проведения аукциона.

Территория завода составляет 35 ГА и расположена на участке в центре столицы. По оценке экспертов, на ней могут быть возведены ЖК на 5 тыс. квартир общей стоимостью свыше 20 млрд грн.

Открытие ТРЦ Respublika Park

Спустя 9 лет после старта строительства в столице открылся самый большой в Восточной Европе торгово-развлекательный центр. Общая площадь объекта составляет 300 тыс. кв м, арендная – 135 тыс. кв м. Паркинг ТРЦ рассчитан на 3500 машиномест.

В торговой галерее разместится более 500 арендаторов. В ТРЦ обустроен первый в Украине развлекательный парк в закрытом помещении площадью 2 тыс. кв.м, digital-парк развлечений площадью 11 тыс. кв.м. и первая в стране 20-метровая аэродинамическая труба.

Строительство ЖК Respublika было начато в 2012 году. В 2014 году проект должны были сдать в эксплуатацию, но на стадии готовности более 80% он был заморожен. Спустя семь лет проект получил новых инвесторов (инвестфонд "Каскад Инвест"), изменил концепцию и название на Respublika Park. Фото: пресс-служба ТРЦ

Первый офлайн-магазин IKEA в Украине

Шведский гигант по продаже мебели и декора IKEA, открыл официальный магазин в Киеве.

IKEA в течение 15 лет несколько раз пыталась зайти на украинский рынок. Но камнем преткновения выступал вопрос отведения земли и другие бюрократические преграды.

В 2020 году компании наконец удалось запустить в Украине официальные онлайн-продажи. Год спустя появился и первый офлайн-магазин в ТРЦ Blockbuster Mall. В нем представлены свыше 5 тысяч наименований продукции, преимущественно – мебельной.

Ранее мы давали прогноз ситуации на рынке недвижимости на первое полугодие 2022.