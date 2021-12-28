Чим жив ринок нерухомості України в 2021-му році: ТОП-9 подій, які вплинуть на кожного

Цінова лихоманка, активне будівництво, новий виток скандалів з недобудовами, вихід довгоочікуваних торгових операторів й скандальна приватизація держмайна – чим запам'ятається 2021-й рік на ринку нерухомості України?
РБК-Україна Realty склав добірку найбільш значущих подій і ключових трендів у сфері нерухомості, які ми спостерігали в році, що минає.
На будмайданчиках поновлюються активні роботи, а кількість самих будмайданчиків зростає. Рік, що минає, став періодом активізації будівництва житла, питома вага якого в загальному обсязі будівельних робіт становить близько третини – 33,2%.
Левова частка будівництв традиційно припадає на Київ і область: тут, за даними ЛУН, налічується близько чверті всіх будмайданчиків по країні.
До жовтня 2021 року, за інформацією Держстату, індекс будівельної продукції склав 0,5%, в той час як обсяги зведення житла за період з січня по жовтень показали зростання майже 20%. У порівнянні з результатами минулого року: будівництво житла зросло на 29%.
За прогнозами аналітиків, темпи будівництва житла в цілому у 2021-му році можуть зрости більш ніж на чверть.
На кінець цього року, за прогнозами аналітиків, індекс цін на будматеріали зросте в середньому до 17%. А по окремих позиціях ціни вже піднялися на третину і більше. Ланцюгова реакція не змусила себе довго чекати: подорожчання будматеріалів укупі з підвищенням вартості будівельно-монтажних робіт підняло в ціні собівартість будівництва.
У майбутньому році, як очікується, ціни на будматеріали зростатимуть ще більш стрімко. Причини: підвищення цін на природний газ і тарифу на залізничні вантажні перевезення вже з січня.
Протягом року ціна на житло зростала як на первинному, так і на вторинному ринках. Діапазон подорожчання в різних сегментах і регіонах балансує від 7% до 35%. Такого стрибка не спостерігалося вже кілька років. До осені ціни в цілому стабілізувалися, а в деяких областях навіть відкотилися на 1,5-3%. До жовтня вторинний ринок вийшов на плато. Водночас новобудови, головним чином у столиці, продовжили дорожчати.
Київ і область традиційно залишаються в лідерах зростання цін. З січня по грудень, за вимірами порталу ЛУН, первинка в Києві подорожчала на 31,5% в доларовому еквіваленті – з 980 до 1290 доларів за кв.м. а вторинний ринок, за даними АН «Благовіст», з січня по листопад виріс в ціні на 14,5%.
У минулому році цей показник був 6% і 9,5% відповідно.
Аналітики пов'язують подорожчання житла з трьома основними факторами:
Пандемія і вимушений домашній режим змусили українців переоцінити роль власного житла: у році, що минає, багато хто зайнявся вирішенням квартирого питання. Активізувалися також інвестори в квадратні метри.
Як результат: кількість покупців на ринку цього року перевищувала кількість пропозицій у співвідношенні 60% на 40%. На кожних 5 покупців можна було знайти лише 4 квартири. Дефіцит пропозиції породив ажіотаж.
Найбільш помітно тенденція проявилася в другому і третьому кварталах – люди намагалися закрити угоди до початку навчального року і старту ділового сезону. Тоді ж найбільш активно росли і ціни.
Цього року, продовжуючи тенденцію карантинного 2020 – все більше людей звернули свою увагу на житло за містом. Попит на різні формати заміського житла (котеджі, таунхауси, малоповерхові ЖК) і земельні ділянки під приватну забудову (площею до 10 соток) виріс, в залежності від напрямку, від 30% до 50%. Як результат, вартість квадратного метра також зросла до 40%, залежно від розташування, інфраструктури, ремонту та інших факторів.
За 2021 рік показник зростання ринків склав:
На сьогодні в радіусі 30 км від Києва налічується близько 370 котеджних містечок. Важливим фактором вибору залишаються – доступність до столиці, рекреаційний потенціал (ліс, водойма, екологія), наявність торговельної та соціальної інфраструктури на місці, а також сформоване ком'юніті однодумців.
Рік, що минає для будівельного ринку столиці пройшов на тлі безстрокових акцій інвесторів недобудов банку "Аркада", які тривають з 2020-го.
Нагадаємо, АТ АКБ "Аркада" з 2014 по 2020 роки залучав кошти інвесторів під будівництво трьох проектів: ЖК "Патріотика", ЖК "Патріотика на озерах" та ЖК "Еврика". У 2019 році будівництво майже всіх об'єктів зупинилося, а влітку минулого року НБУ визнав банк неплатоспроможним. На стадії будівництва з різним ступенем готовності були заморожені 33 будинки. Постраждалими були визнані 13 тисяч інвесторів.
Навесні цього року в КМДА столична влада, представники інвесторів і девелопера Stolitsa Group підписали меморандум про добудову будинків "Аркади". Девелопер взяв на себе зобов'язання добудувати об'єкти взамін на виділення столичною владою 176 га під будівництво. Однак виділення землі застопорилося.
Stolitsa Group у свою чергу запропонувала інвесторам дуже довгі терміни здачі в експлуатацію – до 2030 року, що викликало обурення. В результаті девелопер призупинив виконання меморандуму і заморозив роботи на майданчиках. Втім, про повний вихід з проекту забудовник так і не заявив.
У жовтні Фонд держмайна продав "Перший київський машинобудівний завод "Більшовик" за 1,429 млрд грн. Торги пройшли стрімко-близько десяти хвилин. Учасники підвищили ціну всього двічі на 2,8%. Виграв один з трьох допущених учасників – ТОВ "Дженерал Коммерс", – пов'язаний з бізнесменами Василем Хмельницьким, Ігорем Хижняком та Олександром Барановим.
Зараз приватизація "Більшовика" все ще не завершена: Антимонопольний комітет продовжує вивчення обставин продажу – незважаючи на те, що "Дженерал Комерс" вже розрахувалася за придбання, направивши до бюджету 1,4 млрд грн, АМКУ перевіряє дотримання законності проведення аукціону.
Територія заводу становить 35 ГА і розташована на ділянці в центрі столиці. За оцінкою експертів, на ній можуть бути зведені ЖК на 5 тис.квартир загальною вартістю понад 20 млрд грн.
Через 9 років після старту будівництва в столиці відкритися найбільший у Східній Європі торгово-розважальний центр. Загальна площа об'єкта становить 300 тис. кв м, орендна – 135 тис. кв м. паркінг ТРЦ розрахований на 3500 машиномісць.
У торговій галереї розміститься понад 500 орендарів. У ТРЦ облаштовано перший в Україні розважальний парк в закритому приміщенні площею 2 тис.кв. м, digital-парк розваг площею 11 тис. кв. м. і перша в країні 20-метрова аеродинамічна труба.
Будівництво ЖК Respublika було розпочато в 2012 році. У 2014 році проект повинні були здати в експлуатацію, але на стадії готовності більше 80% він був заморожений. Через сім років проект отримав нових інвесторів (інвестфонд "Каскад Інвест"), змінив концепцію і назву на Respublika Park.
Шведський гігант з продажу меблів і декору IKEA, відкрив офіційний магазин в Києві.
IKEA протягом 15 років кілька разів намагалася зайти на український ринок. Але каменем спотикання виступав питання відведення землі та інші бюрократичні перепони.
У 2020 році компанії нарешті вдалося запустити в Україні офіційні онлайн-продажі. Рік по тому з'явився і перший офлайн-магазин в ТРЦ Blockbuster Mall. У ньому представлені понад 5 тисяч найменувань продукції, переважно – меблевої.
Раніше ми давали прогноз ситуації на ринку нерухомості на перше півріччя 2022.