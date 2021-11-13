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В Киеве открылся самый большой ТРЦ Respublika Park: как он выглядит и что внутри

Новина українською →
Суббота 13 ноября 2021 10:52
В Киеве открылся самый большой ТРЦ Respublika Park: как он выглядит и что внутри
Автор: Леся Панченко

В Киеве на Окружной дороге открылся самый большой в Украине суперрегиональный ТРЦ. Общая площадь объекта составляет 300 000 кв.м., арендная – 135 000 кв.м. Паркинг ТРЦ рассчитан на 3500 машиномест.

Об этом сообщает РБК-Украина REALTY со ссылкой на пресс-службу ТРЦ Respublika Park.

История проекта, длиною в девять лет

Строительство ЖК Respublika было начато в 2012 году. В 2014 году проект должны были сдать в эксплуатацию. Но на стадии готовности более 80% он был заморожен. Спустя семь лет проект получил новых инвесторов (инвестфонд "Каскад Инвест" Виталия Хомутынника), изменил концепцию и название на Respublika Park.

Концепцию фасада и благоустройства территории нового ТРЦ разрабатывало бюро TconcepT (Нидерланды), фирменный стиль и навигацию – Air Design (Великобритания), архитектор проекта – бюро "Архиматика", генеральный подрядчик – KAN Development.

В чем особенность нового ТРЦ

Особенность Respublika Park – "зеленое" общественное пространство с живыми деревьями площадью 2 000 кв.м под прозрачным куполом. Дерево в новом логотипе ТРЦ иллюстрирует первый в Украине парк в закрытом помещении.

В новом ТРЦ установлена ​​первая в Украине аэродинамическая труба (высотой 20 метров, 16 метров свободного полета), а также расположен инновационный digital-парк развлечений Neopolis площадью 11 000 кв.м с VR и AR-аттракционами и киберспортивной зоной Entertainment Design (Бельгия) и крупнейшая в Европе американская горка под крышей ТРЦ.В Киеве открылся самый большой ТРЦ Respublika Park: как он выглядит и что внутриВ торговой галерее разместится более 500 арендаторов – сетевые магазины одежды, обуви, аксессуаров, электроники, детских товаров, а также сервисы. Продуктовым якорем стал флагманский магазин сети "Сільпо" площадью 10 000 кв.м. в концепции "Бразилия".

Также в Respublika Park будет 15-зальный кинотеатр, около 50 ресторанов разного формата (площадь фуд-зоны 9 300 кв.м) и фитнес-центр.

Арендаторы в ТРЦ Respublika Park поделены на тематические зоны. Так, среди fashion-оперторов представлены:

  • магазины группы Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho) в новом дизайнерском формате;
  • универмаг одежды H&M;
  • бренды компании LPP (Reserved, Mohito, Cropp, House, Sinsay);
  • магазины группы MTI (Intertop, Ecco, Geox, Skechers, Timberland, Marc O'Polo, The North Face, Vans, Armani Exchange, Tous, Pandora);
  • магазины MD-Fashion (Under Armour, STEM, Tommy Hilfiger, Diesel, Calvin Klein, Mexx, Etam);
  • турецкие массмаркет-бренды DeFacto, LC Waikiki.

Магазины электроники представлены компаниями Comfy, "Фокстрот", Eldorado, "АЛЛО", Citrus.

Спортивные товары: Arena, New Belance, PUMA, Nike, "Марафон", Intersport, Sportmaster.

Также в ТРЦ Respublika Park предусмотрены площади для шведского мебельного арендатора IKEA. Но коммерческий директор Respublika Park Лилия Мыненко уточнила, что финальный договор с компанией еще не подписан. В настоящее время продолжаются переговоры.

С первого дня работы в ТРЦ работает пункт вакцинации от COVID-19 и мобильная лаборатория по экспресс-тестированию.В Киеве открылся самый большой ТРЦ Respublika Park: как он выглядит и что внутриКакая наполняемость и цены

По словам генерального директора ТРЦ Respublika Park Юлии Счастливой: "Открытие ТРЦ состоялось с наполняемостью 61%. С уверенностью можем сказать, что до конца года будет открыто 79% площадей. Мы считаем это большим успехом ввиду того, что сейчас Киев находится в красной зоне. Хочу отметить, что мы сконцентрировались на важном, и средства, которые планировалось потратить на концертную программу по случаю открытия, было направлено на закупку медоборудования для Киевской городской больницы №10 для борьбы с пандемией".

Также она сказала, что уровень арендных ставок в ТРЦ Respublika Park имеет широкий диапазон. Он составляет от 10 до 650 долларов за кв. м в зависимости от бренда, площади, месторасположения, а также этажа.

Анатолий Шахновский, операционный директор Respublika Park и председатель наблюдательного совета инвестиционного фонда "Каскад-Инвест" назвал ТРЦ самым ожидаемым проектом на рынке девелопмента и важным инфраструктурным объектом Киева. Благодаря его открытию рабочие места получат более 5000 человек. Также ТРЦ первым в Украине получил экспертное заключение о доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп.

Он упомянул, что этот объект был получен в очень печальном состоянии, но новые владельцы вели работы по его достройке и реализации четко по установленному графику и не приостановили финансирование, несмотря на сложные времена, связанные с пандемией и экономической ситуацией.

Ранее мы рассказывали, что товарооборот и посещаемость торговых центров снизились до уровня 2005 года.

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