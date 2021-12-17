Коллапс или рост на рынке недвижимости: прогноз ситуации на первое полугодие 2022

Фото: наибольший рост цен ожидается в новостройках на стадии строительства до 1 года

В первом полугодии 2022 года, при сохранении контролируемой пандемической ситуации и относительной экономической стабильности, на первичном и вторичном рынках жилья в Киеве, Днепре, Львове, Одессе и Харькове рост цен не превысит 5-7%. Земельные участки и частные дома в пригородах вырастут в цене на 3-5% за полгода.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.

Когда ждать "размораживания" на первичном рынке

С января по март 2022 года на первичном рынке крупнейших украинских городов сохраняется ценовая стабильность, связанная со снижением спроса со второй половины сентября 2021 года.

По прогнозу аналитиков АСНУ, незначительный ценовой рост стоит ожидать с наступлением активного сезона. В период с апреля по июнь стоимость кв.м на первичном рынке Киева, Львова и Одессы может увеличиться в среднем на 7%, а в Харькове и Днепре подорожание кв.м составит около 5%.

"Концентрация спроса на объектах комфорт-класса и новых форматов может стать главным фактором роста стоимости жилья. Однако не стоит ожидать резких ценовых скачков. Девелоперы будут воплощать более гибкие тактики в ценообразовании, опираясь исключительно на имеющийся спрос и уровень затрат на возведение домов",– отметил Президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, наибольший рост цен ожидается в новостройках на стадии строительства до 1 года в саміх востребованных сегментах, преимущественно комфорт-класса, объектов новых форматов (комфорт+) и ЖК бизнес-категории. С тем стоимость жилья эконом-класса в 90% возводимых объектов, останется почти без изменений: ценовой рост не превысит 3%.

Аренда квартир-зимой дешевле

В сегменте аренды жилья в I квартале 2022 года, по мнению эксперта, цены будут сохраняться на уровне октября 2021 года.

"Оживление в сегменте аренды возможно не раньше марта-апреля. Однако стоимость найма квартир будет формироваться, учитывая уровень спроса", –рассказал Юрий Пита. В случае сохранения относительно стабильной ситуации в Украине, с апреля по июнь рост спроса в сегменте аренды квартир возможен в пределах 10-15%, что и повлияет на ценовую конъюнктуру.

"При увеличении спроса на 15% – рост стоимости аренды возможен в пределах 10%. Однако не исключено, что спрос на наиболее востребованные квартиры площадью до 50 кв. м может вырасти до 20%, что соответственно скажется на ценах", – считает эксперт.

Земельные участки и частные дома

Ценовая ситуация в сегментах земельных участков под застройку и частных усадеб в пригородах Киева, Днепра, Львова, Одессы и Харькова в ближайшие полгода будет достаточно стабильной.

Рост цен возможен только на земельные участки площадью 8-10 соток с подведенными коммуникациями (более 60% имеющегося спроса) и на частные дома площадью до 150 кв. м (более 70% спроса), находящиеся на расстоянии 10-15 км от крупнейших украинских городов. По мнению эксперта, увеличение цен в этих категориях может достичь 3-5%.

"Стоит понимать, что платежеспособный спрос в сегментах земельных участков и частных усадеб почти иссяк. Поэтому ценовые изменения в большой степени будут зависеть от специфики того или иного объекта и имеющегося предложения. Но в I полугодии 2022 года даже самые востребованные земельные участки и частные усадьбы вряд ли вырастут в цене более чем на 5%", – подчеркнул эксперт.

Выводы и перспективы

В целом, по мнению Юрия Питы, в I полугодии 2022 года общая ситуация на рынке недвижимости будет вполне прогнозируемой.

"Не стоит ожидать каких-то стремительных ценовых изменений, ведь предпосылок для этого сейчас нет. Зато многое будет зависеть от развития ипотечного кредитования, эффективности законодательства, регулирующего строительство жилья, рост платежеспособного спроса и эпидемической ситуации в стране. Рынку недвижимости не грозит ни ажиотажный рост цен, ни любые кризисные явления, что способны его "обвалить". В ближайшие 6 месяцев ценовая ситуация на рынке недвижимости будет прогнозируемой, а спрос и предложение будут находиться в балансе”, – подытожил Юрий Пита.

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