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Спроси Google: 5 тенденций дизайна 2022, вдохновленные интернетом

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 17:32
Спроси Google: 5 тенденций дизайна 2022, вдохновленные интернетом Фото: популярные запросы в сети помогают сформировать представление о трендах дизайна интерьера (Fortes)
Автор: Риана Абдулаева

Вдохновение можно найти во всем, а интернет — неисчерпаемый источник примеров и визуализаций. Веб-сайт по поиску квартир Rent Café составил список самых популярных поисковых запросов по дизайну интерьера от Google, которыми интересуются пользователи сети. Это дает представление о том, как будут украшать квартиры в 2022 году.

Пять актуальных тенденций эстетики дизайна по мнению пользователей интернета — в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Lifehacker.

Cтиль JapandiСпроси Google: 5 тенденций дизайна 2022, вдохновленные интернетом

Фото: Pinterest

По данным Google, в 2021 году дизайн Japandi был лидером в области декорирования; поисковые запросы по этому термину выросли в 12 раз в 2021 году по сравнению с 2020-м. Japandi сочетает минимализм традиционного японского декора с функциональностью скандинавского интерьера. Хотя эти страны далеки друг от друга географически, их эстетический смысл схож. Как японцы, так и скандинавы ценят спокойствие и простоту. Джапанди — это чистые линии, светлые тона и много открытого пространства. Такой дизайн идеально подходит для человека, который видит свой дом убежищем от беспокойного внешнего мира.

Dark academia

Спроси Google: 5 тенденций дизайна 2022, вдохновленные интернетомФото: Pinterest

Второй по популярности дизайн в 2021 году — dark academia — полная противоположность japandi. Это стиль характеризуется мебелью из темного дерева, тесными, заставленными комнатами, классическими греческими статуями и тоннами книг. "Темная академия" находится где-то между готикой и стимпанком, но без "мультяшных" черт. Представьте, как автор произведения "Франкенштейн" Мэри Шелли могла бы украсить кабинет, в котором она держала сердце своего умершего мужа в ящике стола — вы получите представление о мрачном академическом образе. Такой интерьер подойдет поклонникам Гарри Поттера или же… Мэрлина Мэнсона.

Cottagecore

Спроси Google: 5 тенденций дизайна 2022, вдохновленные интернетомФото: Pinterest

Следующим в списке стоит cottagecore. Дизайнерская тенденция, распространенная посредством социальных сетей, которая демонстрирует эстетику сельской жизни. Вспомните уютные вязаные свитера, сухоцветы, антикварную мебель, клетчатые узоры в стиле кантри, обилие растений и макраме. Как и дарк-академия, коттеджкор — антимодернистское направление, но без акцента на мраке и интеллектуализме. Вместо этого речь идет о старых деревенских обычаях, точнее об их причудливых формах. Сельская жизнь с деньгами и вкусом вместо угрюмой изоляции.

Grandmillenial

Спроси Google: 5 тенденций дизайна 2022, вдохновленные интернетомФото: Pinterest

Дизайн grandmillenial отсылает к домодернистской Америке с ее сочетанием льняного постельного белья, вышитых подушек, богато украшенных люстр, плетеной мебели и комодов из орехового дерева. Этот тренд напоминает нам о забытом "нормкор" 1990-х. Grandmillenial не настолько деревенский, как коттеджкор, и не такой мрачный, как "темная академия", но он такой же ретроградный и отрицающий современные технологии.

Максимализм

Спроси Google: 5 тенденций дизайна 2022, вдохновленные интернетом

Фото: Pinterest

Завершает список популярных дизайнов интерьера 2021 года — максимализм. Это стиль для людей, которые хотят заявить о себе, украсив свой дом буквально всем. Направлению присущ пестрый декор из цветов, принтов, слоев, узоров и безделушек. Максимализм схож с дизайном викторианского дома среднего класса, где каждая поверхность заставлена множеством предметов и красочным шиком 1980-х. Правильно разработанный интерьер в стиле максимализма выгодно подчеркивает индивидуальность владельцев квартиры и дает широкие возможности для проявления фантазии.

Ранее мы писали про уроки дизайна от самой счастливой страны мира.

Также мы писали про плюсы и минусы жизни в смарт-квартире.

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