Запитай Google: 5 тенденцій дизайну 2022, натхненні інтернетом

Натхнення можна знайти у всьому, а інтернет — невичерпне джерело прикладів та візуалізацій. Вебсайт з пошуку квартир Rent Café склав список найпопулярніших пошукових запитів з дизайну інтер'єрів від Google, якими цікавляться користувачі мережі. Це дає уявлення про те, як будуть прикрашати квартири у 2022 році.

П'ять актуальних тенденцій естетики дизайну на думку користувачів інтернету — в матеріалі РБК-Україна Realty з посиланням на Lifehacker.

Стиль Japandi

Фото: Pinterest

За даними Google, у 2021 році дизайн Japandi був лідером в області декорування; пошукові запити з цього терміну виросли в 12 разів у 2021 році в порівнянні з 2020-м. Japandi поєднує мінімалізм традиційного японського декору з функціональністю скандинавського інтер'єру. Хоча ці країни далекі одна від одної географічно, їх естетичний смак схожий. Як японці, так і скандинави цінують спокій та простоту. Джапанді — це чисті лінії, світлі тони й багато відкритого простору. Такий дизайн ідеально підходить для людини, яка бачить свій будинок притулком від неспокійного зовнішнього світу.

Dark academia

Фото: Pinterest

Другий за популярністю дизайн у 2021 році — dark academia — повна протилежність japandi. Цей стиль характеризується меблями з темного дерева, тісними, заставленими кімнатами, класичними грецькими статуями та тоннами книг. "Темна академія" знаходиться десь між готикою і стімпанком, але без "мультяшних" рис. Уявіть, як автор твору "Франкенштейн" Мері Шеллі могла б прикрасити кабінет, в якому вона тримала серце свого померлого чоловіка в ящику столу — ви отримаєте уявлення про похмурий академічний образ. Такий інтер'єр підійде шанувальникам Гаррі Поттера або ж ... Мерліна Менсона.

Cottagecore

Фото: Pinterest

Наступним у списку стоїть cottagecore. Дизайнерська тенденція, поширена за допомогою соціальних мереж, яка демонструє естетику сільського життя. Згадайте затишні в'язані светри, сухоцвіти, антикварні меблі, картаті візерунки в стилі кантрі, велику кількість рослин і макраме. Як і дарк-академія, котедж — антимодерністський напрямок, але без акценту на мороку та інтелектуалізмі. Замість цього мова йде про старі сільські звичаї, точніше про їх химерні форми. Сільське життя з грошима і смаком замість похмурої ізоляції.

Grandmillenial

Фото: Pinterest

Дизайн grandmillenial відсилає до домодерністської Америки з її поєднанням лляної постільної білизни, вишитих подушок, багато прикрашених люстр, плетених меблів і комодів з горіхового дерева. Цей тренд нагадує нам про забутий "нормкор" 1990-х. Grandmillenial не настільки сільський, як котедж, й не такий похмурий, як "темна академія", але він такий само ретроградний та заперечує сучасні технології.

Максималізм

Фото: Pinterest

Завершує список популярних дизайнів інтер'єру 2021 року — максималізм. Це стиль для людей, які хочуть заявити про себе, прикрасивши свій будинок буквально всім. Напрямку притаманний строкатий декор з квітів, принтів, шарів, візерунків та дрібничок. Максималізм схожий з дизайном вікторіанського будинку середнього класу, де кожна поверхня заставлена безліччю предметів й барвистим шиком 1980-х. Правильно розроблений інтер'єр в стилі максималізму вигідно підкреслює індивідуальність власників квартири й надає широкі можливості для прояву фантазії.

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