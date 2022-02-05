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Много света и дерева: уроки дизайна от самой счастливой страны мира

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Суббота 05 февраля 2022 10:12
Много света и дерева: уроки дизайна от самой счастливой страны мира Фото: характерная особенность финских домов — обилие света (Pinterest)
Автор: Риана Абдулаева

В 2021 году самой счастливой страной, согласно Докладу ООН о мировом уровне счастья — была объявлена Финляндия. Несмотря на суровый климат — финны радуются каждому дню и любят жизнь. Отчасти это связано с атмосферой, которую они умеют создавать в своих домах.

Как финские дизайнеры создают в домах счастье и уют — читайте в материале РБК- Украина Realty со ссылкой на Livingetc.

Антиквариат и ресайклинг

Самая характерная особенность финских домов — обилие света и всегда актуальных предметов интерьера из натуральных материалов. Финны ценят качество, а также семейные реликвии, передаваемый от поколения к поколению. Поэтому вы вряд ли увидите недолговечный пластик или дешевые сувениры в финском доме. Дизайнер из Хельсинки рекомендует обратить внимание на старую мебель, которую можно отреставрировать и сделать актуальной.

Много света и дерева: уроки дизайна от самой счастливой страны мира
Фото: Pinterest

К тому же традиционное мастерство ручного изготовления мебели переходит финнам по наследству — в большинстве домов стоят многовековые предметы (столы, шкафы, комоды, кресла), созданные предками. Детали интерьера из вторсырья также очень нравятся бережливым финнам — в городах много лавок со старыми вещами, барахолок и интернет-магазинов, торгующих антиквариатом.

В Финляндии популярны гаражные распродажи — финнам нравятся вещи, которые имеют историю и хорошо зарекомендовали себя. Дизайнеры утверждают, что сочетание предметов разных десятилетий делает интерьер более интересным и индивидуальным.

Нейтральная цветовая гамма

В финских домах редко можно увидеть большое разнообразие цветов, поскольку дизайнеры отдают предпочтение приглушенным, землистым тонам и естественным сочетаниям.

Много света и дерева: уроки дизайна от самой счастливой страны мираФото: Pinterest

Если вы намерены повторить успех финского дизайна, сосредоточьтесь на использовании нейтральных оттенков, максимально приближенных к природе. Яркие оттенки можно использовать точечно и в небольшой концентрации. Иногда больше — значит меньше.

Мебель из натуральных материалов

Как можно догадаться - любовь к нейтральной цветовой гамме в целом обусловлена тонкой связью финнов с природой. Она же отражается и в выборе натуральных материалов, таких как дерево, камень, лен и шерсть.

Много света и дерева: уроки дизайна от самой счастливой страны мира
Фото: Pinterest

Полы в финских домах, как правило, покрыты твердыми породами дерева, также распространена деревянная мебель. Используйте светлую древесину, например, ясень, березу, бук и светлый дуб.

Также финские дизайнеры подчеркивают любовь своего народа к терракоте — неглазурованной керамике, которая после первичного обжига приобретает характерный красно-бурый или желтовато-коричневый цвет. По их мнению, это фундаментальный элементом финского дизайна. Терракота использовалась в финской архитектуре на протяжении десятилетий. Это очень практичный, экономичный, но при этом теплый и земной материал.

Минимализм

Скандинавский стиль в первую очередь стал популярным благодаря минимализму.

Финский дизайн ориентирован на открытое пространство, обилие света, чистые линии в архитектуре и мебели. Скандинавы стремятся к лаконичным пространствам со сдержанным орнаментом, эстетически приятным благодаря своей простоте. Кроме того, местные дизайнеры призывают нас выбирать долговечные предметы, сохранять историю, а не гнаться за модными тенденциями.

Много света и дерева: уроки дизайна от самой счастливой страны мира
Фото: Pinterest

Если бы пришлось сформулировать напутствие финнов, оно бы звучало так: не забывайте о ценности свободного пространства.

Естественный свет

Нигде так не сохраняется естественное освещение, как в Финляндии. Дома в этой суровой стране создаются так, чтобы выжимать каждую каплю солнечного света в холодные и мрачные зимы. Поэтому у финнов так популярны панорамные окна — от пола до потолка.

Много света и дерева: уроки дизайна от самой счастливой страны мираФото: Pinterest

Открытые окна или использование легких занавесок помогают наполнить пространство естественным светом. Стены также почти всегда выкрашены в оттенки белого, что усиливает эффект от природного освещения.

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