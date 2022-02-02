Размер имеет значение: плюсы и минусы жизни в смарт-квартире

Смарт-квартира — компактное полноценное жилье, которое не уступает стандартным "однушкам". Главное преимущество "смартов" — в их экономичности.

Кому имеет смысл покупать смарт-квартиру, какие особенности обстановки, а также плюсы и минусы проживания в ней — читайте в материале РБК-Украина Realty.

Как появились смарт-квартиры

С ростом урбанизации плотность населения в городах увеличивается. Одновременно с этим растет потребность в жилой площади. За последние десять лет сначала в европейских мегаполисах, а вскоре и в Украине, стали популярными смарт-квартиры, которые не могут похвастаться свободным пространством, но содержат все самое необходимое.

Для любителей простора — такой вариант совершенно не подходит, но для ценителей минимализма и функциональности — в самый раз. Главное преимущество смарт-квартиры в ее экономичности, квадратов в ней меньше, а значит и стоит она о дешевле, и расходы на содержание и "коммуналку" ниже.

Фото: Pinterest

Площадь смарт-квартир колеблется в пределах 18-30 кв.м, в то время как у стандартных "однушек" — от 32 кв.м. Отличается и планировка — "смарт" не предусматривает наличие коридора, кухни и других отдельных помещений, кроме санузла. Люди, которые делают выбор в пользу такого варианта, ценят компактность, доступность и уединение.

Плюсы смарт-квартиры

Рассматривая данный вариант в качестве постоянного жилья, важно оценить все "за" и "против". Из-за ограниченной площади, такой вариант подойдет далеко не всем. Например, семье в такой квартире будет тесно, но одиноким людям пространства хватит.

К плюсам смарт-квартир относятся:

Доступная цена. "Смарт" в новом ЖК в Киеве можно купить от 35 тыс. долларов. По сравнению с обычными квартирами, где в некоторых случаях за такую сумму можно купить всего несколько кв.м — это реальный вариант стартового жилья.

Экономный расход коммунальных услуг. Владелец будет тратить меньше денег на содержание жилья за счет небольшой площади.

Быстрая окупаемость. Если сопоставить невысокую стоимость жилья и экономию на оплате коммунальных услуг, становится понятно, что "смарт" окупится значительно быстрее, чем обычная квартира. Если вы покупаете жилье под сдачу в аренду — максимум за 5 лет вы полностью вернете всю сумму. К тому же, как показывает практика, спрос на аренду таких квартир хороший. Фото: Pinterest

Полностью функциональное пространство и ничего лишнего. Каждый квадрат смарт-квартиры — это полезная площадь, которая будет использоваться по назначению. Вы не сможете позволить себе захламление — смарт-квартиры еще и дисциплинируют.

Меньшие траты на ремонт. Отремонтировать жилье на 25 квадратов проще и дешевле — даже с дизайнерским ремонтом, чем облагородить 35-40 квадратных метров.

Отличный вариант "стартового" жилья для студентов, молодых специалистов, приехавших в новый город или решившихся на самостоятельное проживание. Фото: Pinterest

Ликвидность на рынке — смарт-квартиру, благодаря невысокой стоимости и удобному формату, легко продать или сдать в аренду. Это хороший актив как для старта (с перспективой обмена на более просторное жилье), так и для долгосрочной инвестиции.

Как видим — преимуществ у "смартов" немало. К тому же, обустроить такую квартиру не составит большого труда, ведь спрос формирует предложение. На современном рынке открыты широкие возможности в обустройстве жилья такого типа.

Минусы смарт-квартир

Как и любой формат жилья, смарт-квартиры имеют свои недостатки. Некоторые из них могут стать решающими при выборе.

Основные минусы смарт-квартир:

Как мы отмечали ранее, смарт-квартира хороша для небольшого количества жильцов. Оптимальный вариант — для одного человека. Семьям и людям, которые в близкой перспективе планируют ее создать, такой формат абсолютно не подходит. Ведь смарт-квартира, хоть и символически зонирована, представляет собой одну большую комнату.

Если недвижимость относится к нежилому фонду (а некоторые застройщики предлагают такой формат “смартов”) — коммунальные платежи будут рассчитывать по коммерческим тарифам.

Любителям готовить ароматные блюда нужно быть осторожными. В смарт-квартире любые ароматы распространяются быстро. Учитывая то, что мы говорим про одну большую комнату — этот момент особо актуален. Решить вопрос можно с помощью хорошей вытяжки над плитой.

На одном этаже располагается много квартир. Следовательно, имеет место эффект "общежития", а также придется налаживать контакты со множеством соседей.

Хоть "начинка" смарт-квартиры достаточно адаптивная, масштабную перепланировку сделать не получится.

Фото: Pinterest

Перечисленные недостатки относительные. Главное продумать все нюансы заранее и сопоставить условия со своим образом жизни, желательно в перспективе нескольких лет.

Обустройство смарт-квартиры

Дизайн интерьера небольшой квартиры должен в первую очередь сохранять пространство открытым. Компактное помещение не следует оформлять в таких направлениях, как классика, максимализм или винтаж. Эти стили предусматривают нагромождение крупными деталями и большим количеством декора.

Оптимальное решение для оформления смарт-квартиры — минимализм или хай-тек.

Дизайнеры рекомендуют выбирать отделку без излишеств, однотонные поверхности и простые текстуры. Отлично подойдет получистовая отделка White-box, которая визуально расширяет пространство.

Вместо тяжелых объемных штор — лучше установить жалюзи, которые и простор сохранят и скроют от солнца. Мебель стоит выбирать простых геометрических форм, без дополнительного декора и с плоскими фасадами. В качестве светового решения подойдут компактные светильники и лампы-споты, встроенные в потолок. Фото: Pinterest

В дизайне смарт-квартир также часто используют мебель-трансформер (кровати, одежные и книжные шкафы, столы). Такие предметы отличаются высокой функциональностью, но не занимают много пространства, а также позволяют не покупать лишнюю мебель.

Для сектора, выполняющего роль кухни, лучше купить складной стол или сделать вместо него небольшую барную стойку. Выбирайте светлую отделку и глянцевые поверхности. Стены можно оформить в стиле лофт или же поклеить однотонные обои. Так вы визуально расширите пространство. С этой же целью можно использовать зеркальные поверхности.

Оживить квартиру помогут комнатные растения. Допускается точечный декор в виде нескольких ваз, натуральных камней и аромадиффузоров.



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