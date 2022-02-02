Розмір має значення: плюси та мінуси життя у смарт-квартирі

Смарт-квартира — компактне повноцінне житло, яке не поступається стандартним "однушкам". Головна перевага "смартів" — в їх економічності.

Чи є сенс купувати смарт-квартиру, які особливості обстановки, а також плюси й мінуси проживання в ній — читайте в матеріалі РБК-Україна Realty.

Як з'явились смарт-квартири

Зі зростанням урбанізації щільність населення в містах збільшується. Одночасно з цим зростає потреба в житловій площі. За останні десять років спочатку в європейських мегаполісах, а незабаром і в Україні, стали популярними смарт-квартири, які не можуть похвалитися вільним простором, але містять все найнеобхідніше.

Для любителів простору — такий варіант абсолютно не підходить, але для цінителів мінімалізму та функціональності — оптимальний варіант. Головна перевага смарт-квартири в її економічності, квадратів в ній менше, отже коштує вона дешевше, й витрати на утримання і "комуналку" нижче.

Фото: Pinterest

Площа смарт-квартир коливається в межах 18-30 кв.м, в той час, як у стандартної "однушки" — від 32 кв. м. Відрізняється і планування — "смарт" не передбачає наявність коридору, кухні та інших окремих приміщень, крім санвузла. Люди, які роблять вибір на користь такого варіанту, цінують компактність, доступність й усамітнення.

Плюси смарт-квартири

Розглядаючи даний варіант як постійне житло, важливо оцінити всі "за" і "проти". Через обмеженої площі, такий варіант підійде далеко не всім. Наприклад, родині в такій квартирі буде тісно, але самотнім людям простору вистачить.

До плюсів смарт-квартир відносяться:

Доступна ціна. "Смарт" в новому ЖК в Києві можна купити від 35 тис. доларів. У порівнянні зі звичайними квартирами, у яких в деяких випадках за таку суму можна купити всього кілька кв.м — це реальний варіант стартового житла.

Економне використання комунальних послуг. Власник буде витрачати менше грошей на утримання житла за рахунок невеликої площі.

Швидка окупність. Якщо зіставити невисоку вартість житла й економію на оплаті комунальних послуг, стає зрозуміло, що "смарт" окупиться значно швидше, ніж звичайна квартира. Якщо ви купуєте житло під здачу в оренду — максимум за 5 років ви повністю повернете всю суму. До того ж, як показує практика, попит на оренду таких квартир хороший. Фото: Pinterest

Повністю функціональний простір та нічого зайвого. Кожен квадрат смарт-квартири — це корисна площа, яка буде використовуватися за призначенням. Ви не зможете дозволити собі захаращення — смарт-квартири ще й дисциплінують.

Менші витрати на ремонт. Відремонтувати житло на 25 квадратів простіше та дешевше — навіть з дизайнерським ремонтом, ніж облагородити 35-40 квадратних метрів.

Відмінний варіант "стартового" житла для студентів, молодих фахівців, які приїхали в нове місто або зважилися на самостійне проживання. Фото: Pinterest

Ліквідність на ринку — смарт-квартиру, завдяки невисокій вартості і зручному формату, легко продати або здати в оренду. Це хороший актив як для старту (з перспективою обміну на більш просторе житло), так і для довгострокової інвестиції.

Як бачимо — переваг у "смартів" чимало. До того ж облаштувати таку квартиру не складе великих труднощів, адже попит формує пропозицію. На сучасному ринку відкриті широкі можливості в облаштуванні житла такого типу.

Мінуси смарт-квартир

Як і будь-який формат житла, смарт-квартири мають свої недоліки. Деякі з них можуть стати вирішальними при виборі.

Основні мінуси смарт-квартир:

Як ми зазначали раніше, смарт-квартира добре підходить для невеликої кількості мешканців. Оптимальний варіант — для однієї людини. Сім'ям і людям, які в близькій перспективі планують її створити, такий формат абсолютно не підходить. Адже смарт-квартира, хоч і символічно зонована, являє собою одну велику кімнату.

Якщо нерухомість належить до нежитлового фонду (а деякі забудовники пропонують такий формат "смартів") — комунальні платежі будуть розраховувати за комерційними тарифами.

Любителям готувати ароматні страви потрібно бути обережними. У смарт-квартирі будь-які аромати поширюються швидко. З огляду на те, що ми говоримо про одну велику кімнату — цей момент особливо актуальний. Розв'язати питання можна за допомогою хорошої витяжки над плитою.

На одному поверсі розташовується багато квартир. Отже, має місце ефект "гуртожитку", а також доведеться налагоджувати контакти з безліччю сусідів.

Хоч "начинка" смарт-квартири досить адаптивна, масштабне перепланування зробити не вийде.

Фото: Pinterest

Перераховані недоліки відносні. Головне продумати всі нюанси заздалегідь й співставити умови зі своїм способом життя, бажано в перспективі декількох років.

Облаштування смарт-квартири

Дизайн інтер'єру невеликої квартири повинен в першу чергу зберігати простір відкритим. Компактне приміщення не слід оформляти в таких напрямках, як класика, максималізм або вінтаж. Ці стилі передбачають нагромадження великими деталями й великою кількістю декору.

Оптимальне рішення для оформлення смарт-квартири — мінімалізм або хай-тек.

Дизайнери рекомендують обирати оздоблення без надмірностей, однотонні поверхні та прості текстури. Відмінно підійде напівчистове оздоблення White-box, яке візуально розширює простір.

Замість важких об'ємних штор — краще встановити жалюзі, які й простір збережуть й захистять від сонця. Меблі варто вибирати простих геометричних форм, без додаткового декору і з пласкими фасадами. Як світове рішення підійдуть компактні світильники й лампи-споти, вбудовані в стелю. Фото: Pinterest

У дизайні смарт-квартир також часто використовують меблі-трансформери (ліжка, платтяні та книжкові шафи, столи). Такі предмети відрізняються високою функціональністю, але не займають багато простору, а також дозволяють не купувати зайві меблі.

Для сектора, що виконує роль кухні, краще купити складаний стіл або зробити замість нього невелику барну стійку. Вибирайте світле оздоблення та глянцеві поверхні. Стіни можна оформити в стилі лофт або ж поклеїти однотонні шпалери. Так ви візуально розширите простір. З цією ж метою можна використовувати дзеркальні поверхні.

Оживити квартиру допоможуть кімнатні рослини. Допускається точковий декор у вигляді декількох ваз, натуральних каменів і аромадифузорів.



Раніше ми писали, як валютний курс та невизначенність впливають на вартість квартир.