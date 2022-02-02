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Продержаться до весны: как валютный курс и неопределенность влияют на стоимость квартир

Новина українською →
Среда 02 февраля 2022 10:23
Продержаться до весны: как валютный курс и неопределенность влияют на стоимость квартир Фото: кризисных явлений на первичном рынке жилья не наблюдается (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Леся Панченко

В январе 2022 года, по сравнению с декабрем, сокращение спроса на первичном рынке составляет 20%. Частично оно связано с ростом себестоимости строительства, что заставило девелоперов увеличить цены на квадратные метры. Сейчас, чтобы не отпугнуть покупателей новым ценовым скачком, главная задача застройщиков – продержаться до весны.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на аналитику группы компаний Concept Group.

Почему покупают меньше

По мнению управляющего партнера Concept Group Михаила Подвысоцкого, главными причинами снижения активности потенциальных инвесторов в прошлом месяце были:

  • длительный период праздников и связанные с ним отпуска;
  • высока вероятность внешней военной агрессии против Украины;
  • экономические последствия от внешнего напряжения;
  • новая волна пандемии;
  • сокращение платежеспособного спроса.

"В январе потенциальных покупателей сдерживала новая волна пандемии, напряженная ситуация на границах и связанная с этим экономическая нестабильность, что спровоцировало временный отток иностранных капиталов и ослабление гривны. Безусловно, состояние неопределенности повлияло на активность потенциальных покупателей жилья. Именно совокупность этих факторов повлекла временное увеличение отложенного спроса. Однако каких-то кризисных явлений на первичном рынке жилья не наблюдается", – подчеркнул эксперт.

Подорожание наперед

В октябре-ноябре прошлого года застройщики уже сформировали цены с определенным запасом в размере 5-7%, который учитывает потенциальный рост себестоимости строительства. Это позволит не зависеть от цен на строительные материалы и строительно-монтажные работы.Продержаться до весны: как валютный курс и неопределенность влияют на стоимость квартирКроме того, январь и февраль - два наименее активных месяца в строительстве.

"Поэтому стоит ожидать, что до наступления теплого времени года и начала нового бизнес-сезона себестоимость строительства существенно не изменится. Соответственно стоимость кв. м будет оставаться стабильной", – отметил руководитель Concept Group.

В то же время он акцентировал, что в феврале 2022 года политика большинства застройщиков будет направлена на увеличение спроса путем:

  • предоставление скидок при 100-процентной оплате стоимости квартиры;
  • более лояльных условий рассрочки со снижением первого взноса;
  • внедрение совместных с коммерческими банками ипотечных программ.

Увеличение стоимости кв. метра возможно лишь в незначительном количестве новостроек (примерно 5% объектов) и в пределах 5-10% в гривне, что существенно не скажется на средних ценах первичного рынка.

Как повлиял на цены рост курса доллара

Михаил Подвысоцкий рассказал о том, как курсовые колебания влияют на рынок новостроек. Он напомнил, что рост или же резкое падение курса доллара именно в январе не является чем-то сенсационным. Так, в январе 2019 года курс был на уровне 27,7-28 грн/долл, в январе 2020 года – 24,2 грн/долл, а в январе 2021 года – 28,2 грн/долл.

По его утверждению, за последние 4 года курс доллара США ни разу не пересек критической отметки, которая бы автоматически повлияла на рост цен на первичном рынке жилья. Для недвижимости такой отметкой считается курс 29-30 грн/долл.Продержаться до весны: как валютный курс и неопределенность влияют на стоимость квартирИменно пересечение этой границы потенциально могло бы спровоцировать производителей строительной продукции в очередной раз пересмотреть свои ценники, что, в свою очередь, повлияло бы на ценовую политику застройщиков.

Как застройщикам продержаться до весны

Эксперт акцентировал внимание на деятельности застройщиков в имеющихся условиях неопределенности. По его мнению, в Киеве только до 20% девелоперских компаний смогут пройти период "новых вызовов", который продлится ориентировочно до марта, не только без ощутимых потерь, связанных с временным снижением спроса, но и продолжить строительство без каких-либо пауз или остановок.

"Прежде всего, это касается девелоперских компаний полного цикла, а также тех лидеров рынка, которые имеют достаточные финансовые возможности строить концептуально новые и качественные проекты из собственных финансов, не оглядываясь на уровень продаж", – добавил он.

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