На самостроях будет поставлена точка: мнение экспертов об эксперименте Минрегиона

Инициатива Минрегиона разрешить начало строительства сложнейших сооружений в автоматическом режиме, о которой уже писало РБК-Украина Realty, вызвала неоднозначную реакцию среди участников рынка, застройщиков и общественных активистов.

Мы попросили экспертов, непосредственно связанных со строительным рынком, прокомментировать плюсы, минусы и ожидания от эксперимента профильного министерства.

Незаконные стройки прекратятся?

"Важность этого постановления сложно переоценить, ведь оно коснется более 80% всех возводимых жилых объектов, – рассказал Михаил Подвысоцкий, управляющий партнер группы компаний Concept Group. – Кроме того, для полноценной работы Единой электронной системы градостроительства, которая, по замыслу, должна почти полностью автоматизировать разрешительную систему, очень важно урегулирование именно в объектах классов последствий СС2 и СС3".

Михаил Подвысоцкий напоминает, что от этого будет зависеть эффективность всей градостроительной реформы. Ведь до недавнего времени получение разрешительной документации на возведение таких объектов было очень коррумпированным и затратным во времени.

Теперь на рынке могут возникнуть настоящие прозрачные условия для ведения бизнеса, а значит – он станет интересным иностранным инвесторам для реализации масштабных проектов. Также возрастет доверие покупателей-инвесторов к застройщикам.

И наконец самое главное: электронная система выдачи разрешений станет фильтром и заблокирует незаконные проекты, считает эксперт. На самостроях будет поставлена точка. Фото: РБК-Украина

"Перекрыть кислород" нарушителям

"На мой взгляд, именно реформирование отрасли должно поставить всех в одинаковые условия, – говорит Подвысоцкий. – Я считаю, что схема должна быть достаточно простой: электронная система просто "не пропустит" возведение дома, если есть хоть один документ получен с нарушениями или сфабрикован. О других возможных последствиях говорить пока рано, ведь проект постановления, цель которого именно в том, чтобы перекрыть "кислород" возможным нарушителям, пока обсуждается".

По мнению эксперта, шероховатости и накладки, которые могут возникать в первое время в работе электронной системы, будут устранятся по ходу эксперимента: для этого как раз он и объявлен. Можно будет увидеть все возможные недостатки, отработать механизмы для безошибочной автоматизации получения разрешений. От результатов эксперимента может зависеть все дальнейшее реформирование отрасли, – убежден он.

"Коррупция сведется к нулю"

В свою очередь, Владимир Семенцов, управляющий партнер компании INSPI Development, высказал РБК-Украина Realty мнение, что автоматизация строительной отрасли – это главное условие преодоления коррупции и вывод на рынка на цивилизованный уровень.

"Возможно ли полностью автоматизировать всю разрешительную систему? Думаю, что "баги" могут возникнуть, но если не двигаться в этом направлении, то трудно вообще говорить о реформе", – отмечает Владимир Семенцов. Фото: pixabay.com

По его убеждению, настоящая реформа не может быть половинчатой: либо все, либо ничего.

"В 2020 году накануне локдауна уже была попытка, скажем, отчитаться о преодолении коррупции и уничтожении ГАСИ, – напоминает наш собеседник. –Это привело к тому, что рынок оказался почти парализован, объемы строительства сократились в среднем на 40-50%. Именно поэтому, чтобы реформа действительно была эффективной, Минрегион разрабатывает постановление, которое коснется выдачи разрешений на строительство объектов классов последствий СС2 и СС3. Само постановление и результаты эксперимента станут основой для законодательных изменений".

Экономия на взятках и защита инвесторов

Владимир Семенцов назвал основные семь пунктов, которые, по его оценке, изменят правила игры для застройщиков на рынке:

создание цепочки без посредников-чиновников , что уже можно считать успехом реформы: чистота документов должна автоматически гарантировать получение разрешений. Такая цепочка может "сэкономить" девелоперам в среднем 3-5% расходов на реализацию проектов;

, что уже можно считать успехом реформы: чистота документов должна автоматически гарантировать получение разрешений. Такая цепочка может "сэкономить" девелоперам в среднем 3-5% расходов на реализацию проектов; девелоперы смогут планировать свое развитие , реализацию новых проектов в средне- и долгосрочной перспективе, что будет напрямую связано с имеющимися средствами, без форс-мажоров, связанных с работой чиновников;

, реализацию новых проектов в средне- и долгосрочной перспективе, что будет напрямую связано с имеющимися средствами, без форс-мажоров, связанных с работой чиновников; расходы времени на получение разрешений будут значительно сокращены , что повлияет опять-таки на уровень расходов застройщиков;

, что повлияет опять-таки на уровень расходов застройщиков; возникнут стимулы для новых девелоперов , которые будут развивать новые сегменты на рынке, такие как строительство сервисных апартаментов и т.д. Рынок уже не будет столь закрытым для новых игроков;

, которые будут развивать новые сегменты на рынке, такие как строительство сервисных апартаментов и т.д. Рынок уже не будет столь закрытым для новых игроков; прозрачные условия для всех – это один из важных элементов защиты для инвесторов , что косвенно повлияет и на развитие ипотечного кредитования, ведь коммерческие банки неохотно кредитуют первичный рынок;

, что косвенно повлияет и на развитие ипотечного кредитования, ведь коммерческие банки неохотно кредитуют первичный рынок; привлечение иностранных инвестиций в строительство и смежные отрасли : это толчок к выходу на рынок иностранных компаний – не только девелоперских, но и финансовых, которыми, например, могут стать REIT-фонды;

: это толчок к выходу на рынок иностранных компаний – не только девелоперских, но и финансовых, которыми, например, могут стать REIT-фонды; деятельность девелоперов будет более прогнозируемой и менее зависимой от политической и даже экономической ситуации в стране.

Ранее мы рассказывали, к чему приведет автоматическое разрешение на строительство. Будут ли злоупотребления со стороны застройщиков и чем закончится этот эксперимент?

А также мы писали о том, кто может получить средства по программе индивидуального строительства от Минрегионстроя.