На самобудах буде поставлено крапку: думка експертів щодо експерименту Мінрегіону

Справжня реформа не може бути половинчастою: або все, або нічого, - кажуть гравці будівельного ринку.
Ініціатива Мінрегіону дозволити початок будівництва найскладніших споруд в автоматичному режимі, про яку вже писало РБК-Україна Realty, викликала неоднозначну реакцію серед учасників ринку, забудовників та громадських активістів.
Ми попросили експертів, безпосередньо пов'язаних з будівельним ринком, прокоментувати плюси, мінуси та очікування від експерименту профільного міністерства.
"Важливість цієї постанови складно переоцінити, адже вона торкнеться більш ніж 80% всіх споруджуваних житлових об'єктів, – розповів Михайло Підвисоцький, керуючий партнер групи компаній Concept Group. – Крім того, для повноцінної роботи Єдиної електронної системи містобудування, яка, за задумом, повинна майже повністю автоматизувати дозвільну систему, дуже важливо врегулювання саме в об'єктах класів наслідків СС2 і СС3".
Михайло Підвисоцький нагадує, що від цього залежатиме ефективність усієї містобудівної реформи. Адже донедавна отримання дозвільної документації на зведення таких об'єктів було дуже корумпованим та витратним у часі.
Тепер на ринку можуть виникнути справжні прозорі умови для ведення бізнесу, отже – він стане цікавим іноземним інвесторам для реалізації масштабних проєктів. Також зросте довіра покупців-інвесторів до забудовників.
І нарешті найголовніше: електронна система видачі дозволів стане фільтром та заблокує незаконні проєкти, вважає експерт. На самобудах буде поставлена крапка.
"На мій погляд, саме реформування галузі має поставити всіх в однакові умови, – каже Підвисоцький. – Я вважаю, що схема повинна бути досить простою: електронна система просто "не пропустить" зведення будинку, якщо є хоч один документ отриманий з порушеннями або сфабрикований. Про інші можливі наслідки говорити поки зарано, адже проект постанови, мета якої саме в тому, щоб перекрити "кисень" можливим порушникам, поки обговорюється".
На думку експерта, шорохуватості та накладки, які можуть виникати в перший час в роботі електронної системи, усуватимуться по ходу експерименту: для цього якраз він і оголошений. Можна буде побачити всі можливі недоліки, відпрацювати механізми для безпомилкової автоматизації отримання дозволів. Від результатів експерименту може залежати все подальше реформування галузі – переконаний він.
У свою чергу, Володимир Семенцов, керуючий партнер компаніїі INSPI Development, висловив РБК-Україна Realty думку, що автоматизація будівельної галузі – це головна умова подолання корупції й виведення на ринку на цивілізований рівень.
"Чи можливо повністю автоматизувати всю дозвільну систему? Думаю, що "баги" можуть виникнути, але якщо не рухатися в цьому напрямку, то важко взагалі говорити про реформу", – зазначає Володимир Семенцов.
На його переконання, справжня реформа не може бути половинчастою: або все, або нічого.
"У 2020 році напередодні локдауну вже була спроба, скажімо, відзвітувати про подолання корупції та знищення ДАБІ, – нагадує наш співрозмовник. – Це призвело до того, що ринок виявився майже паралізований, обсяги будівництва скоротилися в середньому на 40-50%. Саме тому, щоб реформа дійсно була ефективною, Мінрегіон розробляє постанову, яка торкнеться видачі дозволів на будівництво об'єктів класів наслідків СС2 і СС3. Сама постанова і результати експерименту стануть основою для законодавчих змін".
Володимир Семенцов назвав основні сім пунктів, які, за його оцінкою, змінять правила гри для забудовників на ринку:
Раніше ми розповідали, до чого призведе Автоматичний дозвіл на будівництво. Чи будуть зловживання з боку забудовників і чим закінчиться цей експеримент?
А також ми писали про те, хто може отримати кошти за програмою індивідуального будівництва від Мінрегіонбуду.