Борьба с коррупцией или "слив" данных: к чему приведет автоматическое разрешение на строительство

Фото: все сооружаемые объекты в Украине делятся на три класса последствий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Самые сложные и потенциально опасные сооружения предлагают возводить на основании разрешений, полученных в автоматическом режиме – без анализа документов чиновниками.

Об этом сообщает РБК-Украина Realty со ссылкой на Минрегион.

Приведет ли это к злоупотреблениям со стороны застройщиков и чем закончится этот эксперимент?

Все решит компьютер

Профильное министерство вынесло на общественное обсуждение проект постановления, которое предполагает выдачу разрешений на начало строительства объектов класса последствий СС2 и СС3 в автоматическом режиме – через Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭСС). Эксперимент будет длиться до конца 2022-го года.

В ведомстве считают, что такая практика избавит от лишней волокиты и сведет шансы коррупционеров к нулю.

"Внедрение такого механизма обеспечит прозрачный и удобный процесс подачи заявки. В частности, минимизирует количество документов, необходимых для получения услуги, а также создаст условия для прозрачного принятия решения о выдаче разрешения, без вмешательства должностных лиц", – прокомментировала новацию замминистра развития общин и территорий Наталья Козловская.

Для того, чтобы получить разрешение на начало строительства, компания должна подготовить полную информацию о проекте – она тоже будет проверяться и анализироваться электронной системой. Система будет соизмерять возможные риски, которые может нести такое строительство, а впоследствии – и само сооружение. "Классовое" разделение

Все сооружаемые объекты в Украине делятся на три класса последствий, которые могут возникнуть во время их эксплуатации. Оцениваются здания на основании площади, этажности и сложности постройки и инженерных систем. Учитываются негативное воздействие на жизнь города в случае аварии на объекте, объемы потенциальных убытков, а также число людей, находящихся (временно или постоянно) в здании или около него и рискующих пострадать в случае ЧП.

СС1 – самый простой класс. Это малоэтажные здания (до 5 этажей), простейшие в обслуживании, с минимальным набором сетей и систем жизнеобеспечения. Количество потенциальных пострадавших: до 20 (в здании) или до 100 (вне объекта). Возможный ущерб – не больше 2 тыс. минимальных зарплат (с 1.01.2022 минимальная ЗП составляет 6500 грн).

– самый простой класс. Это малоэтажные здания (до 5 этажей), простейшие в обслуживании, с минимальным набором сетей и систем жизнеобеспечения. Количество потенциальных пострадавших: до 20 (в здании) или до 100 (вне объекта). Возможный ущерб – не больше 2 тыс. минимальных зарплат (с 1.01.2022 минимальная ЗП составляет 6500 грн). Здания этого класса уже несколько лет начинают строительство на основании автоматически полученных разрешений – эту практику ГАСИ ввела еще в 2018-м.

СС2 – средний уровень последствий здания (от 5 этажей). Аварии на этих объектах могут угрожать здоровью и жизни от 20 до 300 человек, находящихся там постоянно или до 50 тысяч человек, пребывающих вне здания. Возможный ущерб оценивается до 150 тыс. минимальных зарплат. Масштабы бедствия могут иметь региональное значение.

– средний уровень последствий здания (от 5 этажей). Аварии на этих объектах могут угрожать здоровью и жизни от 20 до 300 человек, находящихся там постоянно или до 50 тысяч человек, пребывающих вне здания. Возможный ущерб оценивается до 150 тыс. минимальных зарплат. Масштабы бедствия могут иметь региональное значение. СС3 – самые сложные инженерные сооружения. Среди жилых домов – это высотки от 25 этажей. В этих зданиях постоянно находятся свыше 300 человек, вне здания – свыше 50 тысяч. Возможный ущерб – от 150 тыс. минимальных зарплат. Масштаб возможного ЧП – общегосударственного значения.

А если систему взломают?

Инициатива Минрегиона разрешить начало строительства сложнейших сооружений в автоматическом режиме вызвала неоднозначную реакцию среди участников рынка, урбанистов и общественных активистов. Застройщики приветствуют новацию Минрегиона, считая ее хорошим инструментом для искоренения коррупции – влияние чиновников на процесс сводится к минимуму.

В то же время, общественные активисты отнеслись к идее скептически.

В разговоре с РБК-Украина Realty они признались, что качество электронных услуг в Украине до сих пор оставляет желать лучшего, система не защищена от взломов, а данные – от воровства. Наконец, – сохраняется опасность того, что систему вновь могут перевести "в ручной режим", как это произошло с предыдущей версией строительного реестра. И разрешения будут получать не те, кто намеревается строить безупречный проект, а те, кто связан с "держателями" сервера.

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