Психология дизайна: как интерьер помогает бороться со стрессом

Дизайнеры и психологи сходятся во мнении, что интерьер является отражением разума и внутреннего состояния. Осознанный подход к обстановке и наполнению квартиры, а также использование небольших хитростей — могут ежедневно положительно повлиять на настроение и улучшать ваше самочувствие.

Как сделать домашнюю обстановку психологически комфортной и какие лайфхаки для єтого можно использовать — читайте в материале РБК-Украина Realty со ссылкой на Metro.

Дизайнер интерьеров Люси Аскью из компании Hillarys рассказала про влияние интерьера на самочувствие человека, а также поделилась несколькими простыми лайфхаками, которые помогут сделать ваш дом комфортнее для ментального здоровья.

Порядок

Бороться с беспорядком — сложная задача для многих, но уборку необходимо проводить не только в ожидании гостей, но и для хорошего самочувствия. Дом — наша крепость, мы просыпаемся в нем и возвращаемся в него после напряженного дня. Очень важно сделать его комфортным и безопасным пространством для нашего ума и местом, где можно расслабиться и отдохнуть.



Фото: Pinterest

Дизайнер рекомендует людям, ощущающим хаос в жизни, создать минималистичный интерьер в доме. Меньше — значит больше, поэтому наведите порядок и избавьтесь от лишнего, а затем убедитесь, что чистоту, на самом деле, легко поддерживать. Когда наш дом убран, это помогает уму сохранять спокойствие и мысли в порядке.

После уборки вы гарантированно почувствуете себя лучше и избавитесь от тревоги.

Учитывайте формы

Форма и расстановка мебели, заполняющей комнату, может сигнализировать вашему разуму об определенных вещах.

Обратите внимание на превалирующие фигуры в доме. Ваша мебель и предметы интерьера состоят из округлых мягких линий? Или, может быть, вы обнаружите, что прямые края, квадраты и острые углы преобладают?

Дизайнеры утверждают, что мягкие изгибы и округлости лучше влияют на психологическое благополучие жильцов. Они делают пространство более гибким и помогают чувствовать себя уютно.

Фото: Pinterest

Также обратите внимание на размещение мебели: постарайтесь расположить ее так, чтобы в комнату попадало как можно больше света. Одна из весомых причин сезонной депрессии, которая наиболее часто наблюдается в зимние месяцы, связана с сокращением светового дня.

Еще одно удивительное открытие: низкие потолки могут снизить уровень стресса — объяснение этому ученые нашли, изучая древние времена, когда наши предки жили в пещерах.

Растения

Множество исследований показали, что мы чувствуем себя лучше, когда находимся в окружении природы.

Растения не только оживляют пространство, но также снижают уровень стресса и снимают беспокойство. К тому же, биофильный дизайн — неизменная тенденция в последние несколько лет.

Фото: Pinterest

Вам не нужно быть специалистом-ботаником, чтобы выращивать домашние растения — некоторые виды очень просты в уходе.

Больше цвета

Психология цвета — подтверждена многими исследованиями. Например, нынче модный зеленый — который известен своими успокаивающими свойствами.



Фото: Pinterest

Мы с детства знаем про очевидные ассоциации, которые вызывают определенные цвета: красный ассоциируется с опасностью, желтый — с яркостью и теплом, а синий — со спокойствием. Однако восприятие цветов индивидуально, так что руководствуйтесь своей интуицией. Добавьте акценты в интерьер, которые вызывают чувство спокойствия, а также поднимают настроение.

Подумайте о гостях

Жить одному и не приглашать гостей вполне нормально, если вам нравится одиночество. Впрочем, дизайнер рекомендует подумать о том, как выглядело бы ваше пространство, если бы вы создавали его для лучшего друга. Мы часто делаем что-то лучше для других людей, чем для нас самих.

Фото: Pinterest

За последние несколько лет мы провели много времени в вынужденной изоляции, и это отразилось на нашем ментальном здоровье. Живое общение с приятными людьми — очень заряжает. Чем это не повод создать комфортные условия для посиделок с друзьями или же только для себя, но с большой любовью и заботой.

Еще один совет: постарайтесь сделать гостиную и кухню единым пространством, чтобы оно выглядело доступным и гостеприимным.

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